Kontroverzný krok Elona Muska vyvolal obavy o súkromie: Na X obmedzil dôležitú funkciu blokovania profilov

Došlo k úpravám v možnostiach blokovania, čo vyvolalo obavy o bezpečnosť a ochranu súkromia používateľov.

Elon Musk si s aplikáciou X (predtým Twitter) robí, čo sa mu zachce. Najnovšie sa rozhodol, že na sociálnej sieti zruší možnosť blokovania. Kontroverznú zmenu prizvukoval už v septembri.

V praxi to znamená, že aj napriek tomu, že si niekoho zablokuješ na X, nič to neurobí. Stále budeš vidieť príspevky od zablokovaného používateľa a on tie tvoje. Ak si teraz niekoho zablokuješ, nebudeš ho môcť sledovať alebo mu posielať správy.

Predtým, keď bol niekto zablokovaný, zabránilo sa odpovediam na tweety alebo si nemohol spomenúť používateľa v príspevku. Dokonca si nemohol vôbec vidieť, čo zablokovaný zverejnil.

Ako informuje Fortune, podľa Muska funkcia blokovania nemá zmysel. V jednom momente tiež pohrozil, že blokovanie používateľov úplne zruší, s výnimkou priamych správ. Argumentoval tým, že blokovanie sa dá ľahko obísť, pretože používatelia si môžu jednoducho vytvoriť iné konto a sledovať tweety z iného profilu.

Okrem toho Elon uvádza, že zrušenie tejto funkcie by umožnilo väčšiu transparentnosť a obmedzilo možný doxing (pozn. red. praktika, pri ktorej sa zverejňujú osobné a identifikačné informácie o jednotlivcoch bez ich súhlasu).

Nie je však jasné, či Muskove zmeny sú v súlade s usmerneniami obchodu s aplikáciami spoločnosti Apple (App Store), ktoré nariaďujú, aby sociálne siete ponúkali možnosť blokovania.

Zmeny vo funkcii blokovania sú „kvapkou v mori“ z dlhého radu úprav, o ktoré sa Musk na sociálnej sieti postaral. V minulosti zrušil napríklad lajky či to, že sa z modrej kontrolnej „fajky“, ktorá slúžila na overenie identity, stal obyčajný odznak pre platiacich používateľov.