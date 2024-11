Lucas Bravo prehodnocuje svoju rolu Gabriela v 5. sérii Emily in Paris. „Som frustrovaný tým, akým smerom sa postava uberá“

Gabriela už možno v 5. sérii Emily in Paris neuvidíš.

Obľúbený Netflix seriál Emily in Paris sleduje príbeh ambicióznej Američanky, ktorá sa presťahuje do Paríža za kariérou vo francúzskej marketingovej firme. Okrem pracovných výziev na svojom dobrodružstve stretáva aj zaujímavých mužov, z ktorých jeden by mohol byť ten pravý.

Najlepšie mal na to nadbehnuté Gabriel, sexy šéfkuchár, ktorý bol jedným z nosných charakterov všetkých štyroch sérií. Postupom času však tento charakter prestal byť až taký vzrušujúci, čo si všimli nielen diváci, ale aj samotný herec Lucas Bravo. Ten v rozhovore pre Indie Wire priznal, že sa jeho postava „pomaly zmenila na guacamole“.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Lucas Bravo (@lucasnbravo)

„V prvej sérii som sa v ňom videl. Ale keď z neho začali robiť niekoho, kto si neuvedomuje svoje okolie a dynamiku, kto je stále len obeťou, úplne stratený, nevnímajúci, čo sa okolo neho deje, a manipulovaný každým naokolo, prestalo ma to baviť,“ povedal Bravo v rozhovore.

„Natáčať či sledovať postavu, ktorá mi tak prirástla k srdcu a toľko mi dala, bolo ťažké vidieť, ako sa pomaly mení na guacamole. Skutočne som sa od neho začal vzďaľovať,“ priznal herec.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Emily In Paris (@emilyinparis)

Bravo navyše dodal, že sa snažil navrhnúť pár úprav, no tvorcovia seriálu mu to nedovolili. Herec preto prehodnocuje, či vôbec bude pokračovať v 5. sérii, keďže mu zmluva skončila 4. sériou. Seriál má však rád a ešte sa definitívne nerozhodol.

„Nebudem klamať, som frustrovaný tým, akým smerom sa postava uberá. Ale uvidíme, kam to pôjde. Seriál sa ešte neskončil,“ dodal Bravo.