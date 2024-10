Prvý pohľad na celovečerný film Peaky Blinders. Cillian Murphy zostáva verný svojej postave

Cillian Murphy a Steven Knight sa opäť stretli na pľaci a oficiálne odštartovali produkciu pripravovaného filmu Peaky Blinders. O tejto novinke informovala na sociálnej sieti X, spoločnosť Netflix, keď zverejnila záber s postavou Murphyho.

By order of the Peaky Blinders... Tommy Shelby is back.



Cillian Murphy and Steven Knight are reunited on set as production officially starts on the upcoming Netflix film. pic.twitter.com/qWsQuntzCe