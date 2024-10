Pomôcť ľuďom ohrozeným chudobou môžeš aj ty vďaka zbierke Pomáhame potravinami, ktorú organizuje Kaufland.

Charitatívnu zbierku v spolupráci so Slovenským Červeným krížom organizuje Kaufland vo všetkých predajniach po celom Slovensku. Ak chceš prispieť aj ty, môžeš tak urobiť hneď dvomi spôsobmi.

Vyber sa kedykoľvek od štvrtka 10. októbra do stredy 23. októbra 2024 do najbližšieho Kauflandu, nakúp trvanlivé potraviny vhodné na darovanie a vlož ich do špeciálne označeného koša za pokladničnou zónou.

Alebo jednoducho vymeň 1 euro za bielo-červený odznak, nájdeš ho pri samoobslužných aj klasických pokladniciach. Je len na tebe, či si kúpiš jeden odznak alebo hneď niekoľko, každá pomoc sa počíta. Takto vyzbierané financie použije Slovenský Červený kríž na ďalšiu potravinovú pomoc, darované potraviny zase poputujú priamo k ľuďom ohrozených chudobou.

Zdroj: Kaufland

Aké potraviny sú najvhodnejšie na darovanie?

Rozhodne trvanlivé. Cestoviny, oleje, čaje, ryža, strukoviny, múka, krupica, cukor, konzervy, sušienky, bujóny alebo pudingy, po zaplatení netradične nechaj v obchode. Slovenský Červený kríž z nich neskôr pripraví balíčky plné pomoci.

„Pre nás je odovzdávanie potravín konkrétnym príjemcom veľmi emočná záležitosť. Často poznáme ich príbehy a odovzdávaním potravín tak poskytujeme aj psychickú podporu. A darí sa nám to aj vďaka Kauflandu,“ hovorí riaditeľka Územného spolku SČK v Banskej Štiavnici, Emília Lopušníková.

Zdroj: Kaufland

Podľa jej slov ich klienti s potravinovými balíčkami počítajú už mesiace dopredu, často si vďaka nim dokážu pripraviť aj pohostenie na vianočné sviatky. „Veľmi ma potešia potraviny, ktoré použijem na pečenie koláčov. Navyše, nemusím ísť do obchodu, lebo nám balíček privezú,“ vysvetľuje invalidná dôchodkyňa, dlhoročná príjemkyňa balíčku pomoci z potravinovej zbierky.

Rovnako vďačná je aj jej 70-ročná mama, starobná dôchodkyňa s veľmi nízkym príjmom. „Je to pre nás veľká pomoc, nemusíme nakupovať potraviny a ušetrené financie použijeme na dôležité platby. Keď nám príde ‚krabica‘, je to vždy príjemné prekvapenie. Jej obsah míňame priebežne, niekedy uvaríme kompletný obed, inokedy potraviny doplníme vlastným nákupom, podľa toho, čo najviac potrebujeme."

900 000 Slovákov ohrozuje chudoba

Je to neuveriteľné, no v 21. storočí, keď si ľudia plánujú dovolenky do vesmíru, veľká časť populácie nemá dostatok finančných prostriedkov na poriadne jedlo. Podľa štúdie Eurostatu z roku 2023 sa tento problém týka takmer každého desiateho Európana a najhoršie je na tom práve Slovensko.

Minulý rok sme mali najvyšší podiel obyvateľov, ktorým na tanieri každý druhý deň chýbali ryby, mäso či vegetariánske alternatívy. Predbehli sme dokonca aj Bulharsko.

Zdroj: Kaufland

Medzi najzraniteľnejšie skupiny patria mnohopočetné rodiny s deťmi, sociálne slabší občania a seniori, ale tiež neúplné rodiny, ktorým chýba jeden rodič. Práve k nim každý rok putuje netrpezlivo očakávaná potravinová pomoc.

„Aj tento rok sme našu charitatívnu zbierku Pomáhame potravinami predĺžili na dva týždne, aby naši zákazníci mali viac času na svoje nákupy plné pomoci. Sme veľmi radi, že sa osvedčili aj symbolické odznaky za jedno euro. Slovenský Červený kríž vďaka vyzbieranej sume dokáže potrebnú pomoc adresovať ešte viac cielenejšie a zmysluplnejšie,“ vysvetľuje hovorkyňa Kaufland Slovenská republika, Lucia Vargová.

Reťazec už tradične prispeje potravinami navyše, a to v hodnote viac ako 34 000 eur, aby sa na Slovensku uvarilo čo najviac teplých obedov alebo večerí aj tých v domácnostiach, kde to nie je každý deň samozrejmosťou.

Zapojíš sa aj ty?

Robiť dobré skutky sa vždy oplatí, prospieva to nášmu fyzickému i psychickému zdraviu. Okrem toho si môžeš byť istý, že potraviny, ktoré kúpiš v rámci 11. ročníka charitatívnej zbierky v Kauflande, poputujú k ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú. A vďaka finančnému príspevku získanému z predaja odznakov bude môcť Slovenský Červený kríž pomôcť ešte viac.