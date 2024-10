Hospodár Martin Bagar: Na farme by som rád privítal Mira Jaroša, Kaliho a Simu. V Markíze som mohol byť športový komentátor

„Súťažiaci si často chcú len dokázať, že na to majú alebo potrebujú ukázať, že sú lepší, než tí, ktorých predtým videli v telke. Niektorí však odchádzajú zlomení a nešťastní. Nedá to každý,“ tvrdí.

Je prísny, ale aj spravodlivý. Ide z neho prirodzený rešpekt, no vie tiež zažartovať a oceniť dobre odvedenú prácu. Martin Bagar je v reality šou Farma už stálicou. Každý ho pozná ako hospodára, ktorý zadáva farmárom úlohy a následne ich kontroluje a hodnotí. Farmu nakrúca od druhého ročníka, pričom momentálne beží na obrazovkách televízie Markíza už šestnásta sezóna.



Opäť je plná konfliktov a excesov. Diváci aj tentokrát sledujú cestu poriadne rozličnej vzorky súťažiacich k snovej výhre, plnú zvratov a šokujúcich prekvapení. Ako ich Bagar vníma? Okrem iného prezradil viacero vecí zo zákulisia šou a priblížil to, kedy sa uňho prejavila láska k zvieratám.

Súčasná farmárska zostava je až prekvapivo pracovitá a poctivá. Mincami pri nich rozhodne nešetríte. Rátali ste na začiatku s tým, že sa im bude tak dariť?

S tým som určite nerátal. Ešte som v živote nemal tak šikovných a pracovitých farmárov, ale komplikuje mi to plány, pretože neušetrím. (smiech)

Predsa len ich však čaká ešte dlhá cesta. Ľudí na farme vždy ubúda, no úloh a zvierat pribúda. Myslíte, že to povedie k väčším konfliktom a napätiu? Budú sa lámať charaktery?

Snažím sa im tie najťažšie úlohy dávať vtedy, keď ich tam je ešte veľa. Plus si nemyslím, že práve to, koľko im toho dávam, by dokázalo lámať ich charaktery. Práca je len jedna z vecí, ktoré na nich na farme vyplávajú. Pôsobí na nich aj izolácia či rôznorodý kolektív.

Všetky úlohy do detailov vymýšľate farmárom vy alebo sa riadite pokynmi réžie?

Vymýšľanie úloh je tímová práca. V rámci tohto tímu sa špecializujem na stavebné úlohy. Tým, že ide pre mňa už o trinástu sezónu, dokážem odhadnúť, čo farmári potrebujú k tomu, aby dokázali splniť konkrétnu úlohu. Zbytočne by som im totiž zadával niečo, k čomu nemajú dostatočné prostriedky.

Ako sa pripravujete na jednotlivé nakrúcania? Máte nejakého jazykového alebo hereckého kouča, či vsádzate na prirodzenosť?

Nemám, vsádzam na prirodzenosť. Avšak už ako malé dieťa som hrával v muzikálovom súbore. A dokonca, keď otvárali Markízu, hlásil som sa za moderátora do jednej vedomostnej súťaže. Síce ma nevzali, pán Rusko mi povedal, že by zo mňa mohol byť športový komentátor. To som však odmietol, pretože neviem, ani čo je offside. (smiech)

Čo sa týka prípravy, máme vždy tímový briefing, kde zistím, čo sa na farme udialo. Keď totiž idem na pľac, musím už vedieť to, čo bude následne vidieť divák v TV. Potom robím aj to, že si krátko pred nakrúcaním skontrolujem materiál pre farmárov, aby všetko sedelo. Potom je to na pľaci už freestyle, i keď niektoré veci, ktoré musím povedať, sa treba vopred naučiť. Moderátor s hospodárom totiž posúvajú dej tejto reality šou.

Všetky informácie o dianí na farme teda dostávate iba sprostredkovane? Nepozeráte vôbec videozáznamy?

Odsledovať, čo sa deje 24 hodín denne na vyše 40 kamerách pre mňa nie je reálne, tomu sa venuje štáb v réžii. Vždy pred odchodom za farmármi dostanem od kolegov všetky informácie, ktoré potrebujem.

Sledujete teda spätne šou doma.

Áno, priznám sa, že sledujem, pretože milujem sarkastické komentáre Alice.

Máte tým pádom aj prehľad o tom, čo o vás kto hovorí.

Všímam si to. Niekedy ma totiž farmári chcú aj oklamať a občas sa im to podarí. Ja na to však vždy prídem, práve vďaka tomu, že to pozerám v TV. (smiech)

V TV vyzerá rozdávanie úloh a ich kontrola celkom jednoducho a prirodzene, ale točíte niekedy tieto veci na viackrát, kým to nie je podľa predstáv režiséra šou?

Zväčša ideme na prvú dobrú, máme aj pár technických výnimiek – napríklad, keď letí lietadlo alebo keď mi spadne mikrofón.

Jedným z najkontroverznejších momentov tejto série, ktoré sa ihneď stali virálnymi, bol sex Matúša s Lenkou. Ako hodnotíte podobné excesy na farme? Nepoburuje vás to?