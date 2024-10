Vyskúšala som virálne náplaste na vyrážky: Satisfying videá z Tiktoku neklamali, konečne som si vyrážky prestala vytláčať

Snažím sa nezanedbávať skincare rutinu, a teda s vyrážkami nemám väčší problém. Aj ja sa však z času na čas zobudím s boľavou zapálenou vyrážkou alebo nevzhľadným pupákom s bielou hlavičkou. Preto som sa náplaste rozhodla vyskúšať.

Akné a vyrážky s odchodom puberty často nezmiznú ako mávnutím čarovného prútika. S menšími či väčšími nedokonalosťami sa mnohí z nás stretávame po celý život. Keď nás však nečakaná návšteva prekvapí v najnevhodnejšej chvíli, dali by sme všetko za to, aby sme sa jej mohli čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zbaviť.

V posledných rokoch sú veľmi populárne náplaste na vyrážky, ktoré sľubujú stiahnutie zápalu, upokojenie aj čistenie. Vyrábajú sa v dizajnoch od výmyslu sveta. Kým niektorí uprednostňujú diskrétne transparentné verzie, iní s vyrážkami neváhajú bojovať aj s nálepkami odvážnych farieb a tvarov.

Nemáme sa za čo hanbiť

Na ulici dnes bežne stretávaš dievčatá so srdiečkom na líci, obláčikom na brade či hviezdou na čele. Bez ohľadu na to, či sú náplasti na vyrážky efektívne alebo nie, je to skvelá správa. Stigma okolo akné pomaly mizne a ľudia bez okolkov priznávajú, že nie sú dokonalí. Čoraz otvorenejšie aj na verejnosti odhaľujeme svoje nedostatky a deklarujeme, že sa nemáme za čo hanbiť a za každú cenu skrývať pod nánosom makeupu.

Odporúčané dm znižuje ceny základných potravín vlastných značiek

Hydrokoloidné náplaste často obsahujú viaceré účinné látky vrátane kyseliny salicylovej, tea tree oleja, niacinamidu a rôznych ďalších kyselín a extraktov, ktoré dermatológovia označujú za účinné v liečbe akné.

Medzi populárne patria transparentné náplaste bežne dostupné v drogériách, hravé dizajny si vieš vybrať z ponuky eshopov. Nálepky na vyrážky má v ponuke aj diskontné reťazce a na trhu sú dokonca aj náplasti, ktoré svietia v tme. Ceny náplastí na vyrážky sa v priemere pohybujú vo výške približne 3 až 6 eur. Niektoré z nich som vyskúšala, aby som zistila, či má ich používanie priaznivé účinky a na názor som sa opýtala odborníčok.

Baví ťa naša tvorba a chceš čítať viac podobných článkov? Pridaj sa do klubu Refresher+. Aj vďaka tvojej podpore dokážeme prinášať kvalitné články. Okrem množstva benefitov, ktoré na teba čakajú, získaš neobmedzený prístup k prémiovému obsahu.

V tomto článku si prečítaš: Aké benefity majú náplaste na vyrážky.

Či mi pomohli so zapálenou vyrážkou.

Čo si o nich myslí kozmetička.

Aké zásady radí v prípade liečby akné dodržiavať dermatologička.

Čo si odborníčky myslia o používaní nadmerného množstva kozmetických prípravkov.

S akým problémom sa dermatologička stretáva v prípade liečby mladých chlapcov, ktorí začínajú cvičiť.

Snažím sa nezanedbávať skincare rutinu a s vyrážkami nemám väčší problém. Aj sa však z času na čas zobudím s boľavou zapálenou vyrážkou alebo nevzhľadným pupákom s bielou hlavičkou. Príčinou je v mojom prípade zvyčajne zvýšený príjem cukru alebo konzumácia alkoholu.

Zabránili mi chytaniu a vytláčaniu vyrážok

Neduhom, ktorý na svojej pleti pácham, je domáce vytláčanie vyrážok. Viem, viem... Rada nad zlato od všetkých dermatológov a kozmetičiek znie: „Za žiadnu cenu vyrážky nevytláčaj doma!“ Nutkanie je však častokrát silnejšie ako môj rozum aj vôľa a som si istá, že v tom nie som sama.