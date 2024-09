Prečo meškajú vlaky? Odborníka sme sa opýtali na stav slovenských železníc

Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

Patrik Benka, výkonný riaditeľ Asociácie železničných dopravcov na Slovensku, navštívil naše štúdio, aby v novej sérii videí s názvom Vysvetlené objasnil, čo sa deje s našimi železnicami.

Odborníka na železničnú prepravu Patrika Benku, prevažne nákladných vlakov, sme sa okrem otázky „Prečo meškajú vlaky?“ opýtali aj na stav jednotlivých úsekov a vozového parku.

Benka vysvetlil, prečo sú naše dráhy v alarmujúcom stave. Pozreli sme sa nielen na príčinu tohto stavu, ale aj na dôsledky. Okrem toho nám v skratke povedal o histórii železníc na Slovensku, ale aj to, čo by sa malo udiať, aby bola železničná preprava lepšia. Vysvetlil tiež, prečo by sme mali vlakmi cestovať.