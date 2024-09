Pil C zrušil svoju účasť na benefičnom podujatí v Trnave. Nikto mu neoznámil, že tam bude člen SNS

Na podujatí Deň rešpektu a športu sa nakoniec Pil C neukázal. Dôvod vysvetlil fanúšikom na Instagrame.

Dnes sa v Trnave uskutočnilo charitatívne podujatie Deň rešpektu a športu s cieľom pripomenúť si dôležitosť prevencie pred šikanou. Na futbalovom štadióne Antona Malatinského sa hral exhibičný futbalový zápas, kde si mali zahrať nielen futbalisti slovenskej reprezentácie, ale aj známi slovenskí hudobníci či influenceri.

Jedným z nich mal byť aj Pil C, ktorý sa však nakoniec podujatia nezúčastnil. Na svojom Instagrame fanúšikom vysvetlil, že nedostal úplné informácie a je to v rozpore s jeho integritou. Jeho dres mal nakoniec oblečený iný hráč.

Zdroj: Instagram @pil_c

„Keď mi pred dvoma mesiacmi Egov manažér volal, že to bude super akcia pre detičky, tak mi nikto nespomenul, že v bráne bude nominant/minister za SNS a nikto nespomenul ďalších xy sus vecí okolo toho,“ napísal na svojej Instagramovej storke. „Proste mi to nepríde ok a je to v rozpore s mojou integritou, obzvlášť v kontexte toho, čo sa deje teraz v kultúre,“ dodal.

Zdroj: Instagram @pil_c

V ďalšej storke tiež vyjadril, že ho to mrzí kvôli deťom a mladým, ktorí sa na neho tešili.