Nora Kabrheľová bude mať vlastnú šou o varení. Do Bez Servítky vraj už nikdy nepôjde

V obľúbenej reality šou sa ukázala už niekoľkokrát. Minulý týždeň to už bolo pravdepodobne naposledy.

Norinu novú šou budeš môcť sledovať na platforme Hero Hero. Prvé video by malo pribudnúť už dnes. Pred niekoľkými dňami kontroverzná podnikateľka oznámila na Instagrame, že ju už viac neuvidíme v jojkárskej šou Bez Servítky. Svojim sledovateľom sa prihovorila prostredníctvom jej ikonického psíka Šariky.

„Veď ty to vieš a povedz, že už nepôjdem do Servítky. Mamička to už zakázala. Nie, už tam nebudeme chodiť, môžeme na to kak*ť! Už budeme iba doma, však Šarinka?,“ povedala vo videu. V relácii účinkovala viackrát a stala sa jej neoddeliteľnou súčasťou. Niektorým fanúšikom šou bolo jej účinkovanie sympatické, iným nie.

Neskôr v príbehoch na Instagrame oznámila, že rozbieha vlastnú šou. „V piatok začíname. Prvé video na HeroHero,“ oznámila Norika. Na platforme ju nájdeš pod menom Nora Kabrheľová a jej obsah si budeš môcť kúpiť za 8 eur mesačne. Podľa slov podnikateľky sa v prvom videu budeš môcť inšpirovať jej receptom na segedínsky guláš.