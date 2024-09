Tréner Maroš Molnár z Extrémnych premien: Ak sa obézny človek nespamätá a nezačne chudnúť, smeruje do hrobu (Rozhovor)

„Teraz by ma možno prekvapilo, keby prišiel niekto, kto váži 360 kíl, nevie sa hýbať a musel by som pre neho vymyslieť tréning, aby schudol,“ hovorí tréner s dlhoročnými skúsenosťami, ktorý premenou previedol už viac ako 60 ľudí.

Markíza v septembri odštartovala vysielanie piatej série úspešnej šou Extrémne premeny. S trénerskou stálicou Marošom Molnárom sme sa porozprávali o novinkách v šou, motivácii aj hrozbách obezity.

„Obyčajný človek si môže vybrať beh, bicykel, korčuľovanie, obézny človek však nemá možnosť výberu. Obézny človek nemôže korčuľovať ani bicyklovať, pretože ho korčule alebo bicykel neudržia. On športuje preto, lebo musí. Nemá inú možnosť. Keď športovať nebude, je na ceste do zatratenia,“ vysvetľuje nevyhnutnosť pomoci obéznym ľuďom.

Rukami Maroša Molnára prešlo v Extrémnych premenách už viac ako 60 zverencov, v mnohých prípadoch išlo podľa jeho slov doslova o ich návrat do spoločnosti a záchranu života. „Možno je to až nadsadené a tvrdo povedané, no obézny človek, ktorý sa nespamätá a postupne priberá, skôr či neskôr smeruje do hrobu. Nedá sa povedať, ako dlho bude niekto extrémne obézny žiť, no keď má viac ako 260 kíl, pre neho je extrémne náročný každý pohyb. Nakoniec zostáva iba ležať niekde na gauči alebo v kresle a jeho život sa obmedzí na tú jednu jedinú vec a to je ten gauč. V tomto štádiu doslova a do písmena čaká na svoju smrť,“ konštatuje.

Zdroj: TV Markíza

V čom je pre vás aktuálna sezóna šou Extrémne premeny iná a prečo?

Iná je už len tým, že do premeny vstúpil manželský pár. Je to veľká zmena, pretože každý z nich je iný a tomu trebalo prispôsobiť spôsob komunikácie. Bolo treba nastaviť tréningy tak, aby sa navzájom ťahali aj cvičili svoje. Tento rok boli v šou aj ľudia nad 200 kíl, aj to bolo v porovnaní s ostatnými sériami náročnejšie. Samozrejme, výrazná zmena bola aj v tom, že sme nakrúcanie začali v športovom centre v Turecku.



Ako nakrúcanie v Turecku ovplyvnilo celkový priebeh boot campu?

Hneď od začiatku to nabralo úplne iný charakter a bolo to veľmi príjemným spestrením. Podmienky na tréning boli v Turecku neporovnateľne lepšie a to hlavne preto, že celé centrum bolo oveľa väčšie. Výborné podmienky na tréning boli aj v X-bionicu, rozdiel je však v tom, že je to výrazne menšie a trénujú tam aj iní ľudia. Tým pádom sa to nedá rezervovať tak, aby sme mali priestor iba pre seba. Aj v tureckom centre trénovali ostatní, no vďaka priestrannosti sa tam tréningy vždy dali zostaviť tak, aby sme tam boli sami a mohli sme si jednotlivé cvičiská zostaviť podľa potreby.

Najväčší benefit však vidím v tom, že počasie v Turecku bolo výrazne ustálené a bazén, ktorý je pre obéznych ľudí v začiatkoch tréningov veľmi dôležitý, sme mali k dispozícii podľa našej potreby. To isté platilo aj pri ľadovom bazéne po tréningu. Možno sú to malé drobnosti, ale veľmi dôležité.

Podobné podmienky sú síce aj na Slovensku, rozdiel medzi profi športovcami a obéznymi ľuďmi je však veľký. Kým naplánovaný program vrcholového športovca sa mení minimálne, pri obéznom človeku môže vzniknúť veľké množstvo problémov a obmedzení, ktoré sa môžu vyskytnúť až pri samotnom tréningu. Mať možnosť meniť tréning z minúty na minútu je veľkou výhodou. Presunúť boot camp do Turecka bol veľmi dobrý ťah.

Zdroj: TV Markíza (Extrémne premeny)



Spomínali ste, že ste poprvýkrát v rámci šou trénovali manželský pár, ako to hodnotíte?

Nevedel som, čo od toho čakať. Aj keď som sa toho nebál, bola to pre mňa výzva. Najzávažnejší problém, ktorý tam hrozil, bol v tom, že jeden bude ťahať dole druhého. Dúfali, že sa budú ťahať dopredu, ale mohol nastať aj presný opak. To však človek nikdy nevie, a preto to pre mňa bola výzva.



Príbeh ktorého účastníka vás počas všetkých ročníkov zasiahol najviac a prečo?