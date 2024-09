Herec Ondrík si myslí, že kultúru riadia neodborní ľudia. Priznal, že ak by ho vyhodili zo SND, uľavilo by sa mu

Dobrovoľne však odísť nechce, myslí si, že by to týmto krokom vedeniu uľahčil

Najväčšie slovenské kultúrne inštitúcie prechádzajú v poslednom čase personálnymi zmenami. Ministerka kultúry, Martina Šimkovičová, odvolala z postu riaditeľa SND Martina Drličku či riaditeľku SNG Alexandru Kusú. Proti rozhodnutiam sa burcujú zamestnanci týchto inštitúcií i herci. Svoj názor vyjadril pre Nový Čas aj Milan Ondrík, ktorý stvárnil postavu Mikuláša Černáka v novom filme Miki.

Drličku vystriedala na poste riaditeľa Zuzana Ťapáková, tá v minulosti riadila televíziu Markíza. „Nevnímal som jej históriu a ani čo urobila,“ opísal herec svoj vzťah k súčasnej riaditeľke.

Prácu v SND vníma ako službu pre národ

„Vykonávam takú istú prácu ako napr. murár. Máte majstra, ktorý vás vedie a teraz príde nový a začne diktovať. Postavíte výnimočné stavby, ktoré sú pevné a držia niekoľko rokov v histórii našej spoločnosti. Teraz ten majster murárovi povie, nech medzi tehly nedáva maltu. Murár sa pýta, prečo, veď to spadne na zem. Ale on chce, aby to tak bolo. Alebo príde niekto za upratovačkou a povie jej, aby do vody, ktorou umýva podlahu, nedala žiadne prášky, ale lepidlo na drevo. To nie je o nás, je to o tom, že kultúru vedú neodborní ľudia,“ vysvetlil metaforicky svoj pohľad na vedenie popredných kultúrnych inštitúcií.

Z divadla zatiaľ odísť nechce, no ak by ho nové vedenie vyhodilo, pocítil by úľavu. „Neuľahčím im to. Keď chcú, nech ma vyhodia. Málokto si uvedomuje, že to nie je moje teplé miestečko. Keby ma vyhodili zo SND, uľaví sa mi, pretože budem mať čas na moju rodinu, prácu vo filme a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V divadle pracujem vyše 20 rokov. Byť v SND nie je o tom, že to mám za odmenu, ale je to odo mňa služba pre slovenský národ,“ ozrejmil svoje pôsobenie v divadle.