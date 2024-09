Preteky Formuly 1 by sa mohli čoskoro konať v Brne. Česi majú vážny záujem o ich usporiadanie

Problémom sú však financie. Promotérsky poplatok stojí približne 45 miliónov eur.

Česi majú ambíciu organizovať na Morave preteky F1. Argumentujú tým, že majú výhodnú polohu a z viedenského letiska sa nadšenci športu sem dostanú približne za 2 hodiny. Masarykov okruh v Brne zároveň spĺňa parametre na to, aby na ňom mohla formula jazdiť. O plánoch informoval prezident Autoklubu Českej republiky Jan Šťovíček na tlačovej konferencii k Stredoeurópskej rely.

„Raz Formula 1 v Brne určite bude. Nebude to samozrejme jednoduché, ale je to okruh, ktorý má parametre na to, aby tam mohla jazdiť Formula 1. Napokon, bol tak aj projektovaný a vybudovaný,” cituje jeho vyjadrenie Aktuality.

Zároveň však poznamenal, že financovať takúto udalosť je finančne náročné. Podľa jeho slov je na to v Maďarsku priaznivejšia situácia. Promotérsky poplatok tam totiž uhrádza vláda. Ten sa pohybuje vo výške 50 miliónov dolárov, čo je v prepočte približne 45 miliónov eur. Potrebovali by teda na začiatok investičnú spoločnosť, ktorá by zafinancovala potrebné náklady. Vzhľadom na obľúbenosť tohto športu však očakáva vysokú návratnosť investície.