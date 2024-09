Paralympionička prišla o medailu. Pomohla trénerovi, a tak ju pred cieľom diskvalifikovali

Paralympijská maratónska bežkyňa Elena Congostová porušila pravidlá, musela byť okamžite diskvalifikovaná.

Paralympijská maratónska bežkyňa Elena Congostová trpí degeneratívnou poruchou zraku, kvôli čomu bežala po boku svojho sprievodcu Mia Carol-Bruguera, píše Metro. Atlétka v kategórii T12/B2 prebehla cieľovú čiaru ako tretia s osobným rekordom 3:00:48 h, no na stupni víťazov nestála. Tesne pred cieľom jej sprievodca dostal kŕč a Congostová sa pri snahe pomôcť mu pustila lana, ktoré ich spájalo. Paralympijské pravidlá to však nedovoľujú, a tak bola ihneď diskvalifikovaná.

Všetci bežci musia byť po celý čas pretekov spojení so svojím sprievodcom. Z toho dôvodu sa na treťom mieste umiestnila Japonka Misato Mičišita, aj napriek tomu, že do cieľa dobehla štvrtá. Zlato získala Fatima El Idrissiová z Maroka, ktorá dosiahla svetový rekord 2:48,36 min a striebro si vybojovala jej krajanka Meryem En-Nourhiová.

Samotná Congostová sa vyjadrila po svojej diskvalifikácii: „Je to nespravodlivé. Bol to len reflex, urobil by to každý - podržať niekoho, kto padá. Ďalšia športovkyňa bola tri minúty za mnou.“ Dodala, že chce, aby ľudia vedeli, že nebola diskvalifikovaná za podvádzanie, ale za to, že ukázala svoju ľudskosť pri snahe pomôcť.