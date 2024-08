Vietnamka Linh pracuje v nechtovom salóne: Falšovali mi certifikáty a zakázali nám plytvať dezinfekciou (Rozhovor)

Linh opisuje zákulisie vietnamských salónov, v ktorých pracovala. Nevyhla sa tvrdej práci, nízkemu platu, či vyhrážaniu sa. Odniesla si odtiaľ aj rôzne zdravotné ťažkosti.

Linh pracuje ako manikérka vo vietnamskom salóne v Bratislave a pricestovala sem za prácou až z mesta Đà Nẵng. Keďže sme ti prednedávnom na Refresheri priniesli reportáž z pedikúry, rozhodli sme sa, že sa na situáciu opýtame človeka, ktorý v jednom z takýchto salónov pracuje, a opíše nám jeho osobné pracovné skúsenosti.

Mnohí čitatelia nám pod príspevok z reportáže o vietnamskej pedikúre písali, že situácia je oveľa vážnejšia, ako sa zdá a že vietnamské pracovníčky sú často vykorisťované, zle finančne ohodnotené a musia pracovať nad rámec pracovnej doby, často so škodlivými chemikáliami. Táto práca ich údajne stojí fyzické zdravie a len málokto by zvládol pracovať tak veľa ako oni.

Ako Linh povedala, prešla rôznymi kozmetickými salónmi a nepoprela ani následné problémy so zdravím, čo ju viedlo k častým zmenám práce. Na Slovensko prišla, aby zabezpečila svoju rodinu, ktorú nechala vo Vietname. Takmer celú svoju výplatu im vraj posiela na účet. „Keď som pracovala v jednom vietnamskom salóne a chcela som zarobiť peniaze pre svoju rodinu kvôli oprave domu, musela som pracovať 14 hodín denne takmer dva mesiace. Potom som odpadla a musela som ísť na pohotovosť. Naše zmluvy však neboli úplne také, aké máte vy Slováci a zo svojej výplaty som videla len niečo okolo tisíc eur za všetky odpracované dni. Nemohla som urobiť nič," hovorí Linh o svojich ťažkých začiatkoch v nechtových salónoch.

V tomto článku si prečítaš: Prečo Linh prišla práve na Slovensko.

Ako to v salóne, kde pracovala, fungovalo s falšovaním certifikátov.

Prečo sa jej vyhrážali.

Aké zdravotné problémy mala po práci so škodlivými chemikáliami.

Ako funguje dnes.

Mená v tomto článku sme zmenili z dôvodu ochrany respondentov.

Začnime teda od začiatku. Čo ťa viedlo k tomu, aby si sa presťahovala na Slovensko a začala tu pracovať?

Vo Vietname ľudia zarábajú veľmi málo. Je to niečo okolo 300 eur mesačne. Ja mám štyri deti a muž je po autonehode neschopný pracovať. Okrem toho je vo Vietname veľmi bežné, že sa jeden člen rodiny stará o všetkých, vrátane širšej rodiny, takže takmer celý chod rodiny zostával na mne. Niekedy som sa starala aj o sesternice a svojich rodičov. Na Slovensku sa Vietnamci zamestnávajú oveľa ľahšie ako v iných štátoch a víza som si vedela pomerne rýchlo vybaviť, čo znamená, že som sa rozhodla pre túto krajinu. Bolo to pred šiestimi rokmi.

Od začiatku si pracovala v nechtových salónoch?

Mňa nechty zaujímali už dlhšie. Môj sen bol, že sa tomu raz budem venovať a z rôznych vietnamských komunít som sa dopočula, že to na Slovensku dobre funguje. Moja voľba bola preto jasná.

A čo škola alebo nechtové kurzy? Prijali ťa len tak?

Nemala by som to hovoriť, ale v týchto salónoch sa na to pozerajú inak. Keď máš záujem, tak ťa nejaký čas zaúčajú. Mne to trvalo pomerne krátko a za dva týždne som už robila nechty sama. Certifikáty alebo nejaké kurzy mi na začiatku falšovali, keby prišla kontrola. Keď som si zarobila prvé peniaze, venovala som ich na zdokonaľovanie svojich zručností a nadobudla som aj reálne certifikáty. Teraz ich mám už veľa.

Oplatí sa im falšovať certifikáty a riskovať, keď si mohli nájsť človeka, ktorý ich už má?

Myslím si, že na túto otázku si odpovie každý sám, keď poviem, že za tie certifikáty mi strhávali z platu nejaké percentá do svojho vrecka. Povedali mi, že ak sa tam rozhodnem pracovať bez praxe, môžem byť rada, že zarobím aspoň minimálny plat. Ten minimálny plat sa pohyboval častokrát len do 400 eur mesačne. Na papieri som ho však mala vyšší práve kvôli kontrole. Ak by som o tom niekomu povedala, zoberú mi víza a so Slovenskom sa môžem rozlúčiť. Nemala som preto na výber.

Ako dlho si vydržala v tomto salóne?

Asi dva roky. Som za to však vďačná, lebo som sa veľa naučila a mala som už prax na to, aby som mohla ísť do iného salónu.

Naši čitatelia spomenuli v diskusii aj zlé pracovné podmienky a neznesiteľný smrad chemikálií vo vietnamských salónoch. Často sa hovorí o škodlivých lepidlách, akryle a podobne. Ako to vnímaš ty z pohľadu človeka, ktorý sa s týmito chemikáliami stretával na každodennej báze?

Pred šiestimi rokmi to bolo ešte horšie ako teraz. Niektoré nechtové dizajnérky vidíš nosiť na ústach aj dve vrstvy rúšok a má to dôvod.