Hokejisti z KHL sú pripravení na kvalifikačné zápasy. Liška prehovoril o propagande v ruskej lige

Vyjadril sa aj k negatívnym názorom na ich účasť od kolegov.

Slovenská hokejová reprezentácia, ktorá bude bojovať o účasť na ZOH 2026, je pripravená na tohtotýždňové zápasy. Súčasťou tímu sú aj hráči z KHL. S ich účasťou mnohí nesúhlasili, a to aj vrátane niektorých slovenských hokejistov. Adam Liška, ktorý v ruskej lige hrá, sa vyjadril ku kontroverzii.

Hokejista, ktorý pôsobí v Severstaľe Čerepovec ako jediný zo skupiny hokejistov z KHL, odpovedal na otázky novinárom. „Samozrejme, že viem, aká je situácia, možno aj očakávam nejaké otázky, ale som tu, som veľmi rád, že som v reprezentácii po dlhšej dobe a budem sa snažiť pomôcť kvalifikovať sa na olympiádu,“ cituje Lišku športovy.čas.

Propaganda v KHL sa vraj zmiernila

Niektorí hokejisti s ich účasťou nesúhlasili a dokonca zvažovali, že sa zápasov nezúčastnia. Jedným z nich bol útočník Martin Pospíšil. „Zaskočila ma tá správa, uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Ťažko sa mi k tomu vyjadruje, lebo som sa všetko dozvedel len pred chvíľou. Musím tú informáciu najprv spracovať. V najbližších dňoch sa rozhodnem, či pôjdem reprezentovať,“ vyjadril sa pre Denník Šport.

Liška sa vyjadril ku kritike účasti KHL hráčov od niektorých jeho spoluhráčov. „Poznáme sa veľmi dlhú dobu, už viac ako desať rokov, a to aj s ďalšími chalanmi. Názory sú rôzne, ale to nič nemení na tom, že na ľade sme profesionáli a tak budeme aj hrať. Porozprávame sa a skôr si to vykomunikujeme medzi sebou a nebudeme to musieť opisovať všetkým. Opakujem, rešpektujem všetkých, ale ja sa skoncentrujem na svoj výkon na ľade," reagoval hokejista.

S ruskou ligou sa spája aj kontroverzia ohľadom šírenia propagandy. Liška priznal, že sa s týmto problémom v KHL stretol. „Prvý rok sa nejaké veci udiali. Teraz je to profesionálnejšie, lepšie. Nerád by som sa do tohto púšťal. Dnes je pre mňa téma pomoc reprezentácii kvalifikovať sa na olympijské hry.“ uzavrel.