Unikli fotografie očakávaného iPhonu 16 Pro. Na verejnosť sa dostala aj časť balenia, čo prezradilo ďalšie detaily

Uniknuté informácie odhaľujú, ako budú vyzerať nové telefóny a aké novinky prinesú.

Ukázalo sa, že očakávaný 16. rad iPhonov sa bude vyrábať nielen v Číne, ale aj v Indii. Spoločnosť Apple totiž začala na krabiciach nových iPhonov používať pečať, na ktorej je stále uvedené „Designed by Apple in California", ale po novom tam pridali aj „Assembled in India".

Informovala o tom webová stránka Flying Around the World with Apple.

Spoločnosť tým apeluje na potrebu fungovať vo viacerých krajinách, keďže počas pandémie covidu bolo zatvorených mnoho čínskych tovární a Apple chce predísť akýmkoľvek problémom, ktoré by mohli v budúcnosti ohroziť ich výrobu. Na kvalite to nič nemení a Apple stále dodržiava prísne normy.



Novej generácie iPhonov by sme sa mali dočkať už v septembri. Pri kúpe si budeš môcť vybrať z viacerých farebných variantov. K dispozícii budú klasiky – biela, čierna a strieborná. Novinkou je bronzový variant, mnohými označovaný ako hnedý. Leak dizajnov a farebných variantov štyroch modelov iPhonu 16 Pro zverejnil známy a dlhoročný Apple leaker Sonny Dickson, píše Forbes.