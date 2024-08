Z indického slumu na titulku Vogue: 12-ročné indické dievča objavil v chatrči herec zo známeho filmu

Ľudia po celom svete jej príbeh s nadšením sledujú a podporujú. Nájdu sa aj takí, ktorí sa na situáciu pozerajú skepticky a tvrdia, že ide len o premyslený marketingový ťah.

„Bude väčšia ako Kylie. Jej príbeh, osobnosť a jej tvár z nej urobia najväčšiu hviezdu na svete,“ napísal na svojom Instagrame Robert Hoffman, herec zo slávneho tanečného filmu Step up 2, ktorý indické dievča objavil v roku 2020. Maleesha Kharwa od detstva snívala o tom, že sa stane modelkou, no so svojou rodinou vyrastala v slume (chudobná mestská osada, kde žijú ľudia v nevyhovujúcich podmienkach-pozn.red) bez vody a elektriny. Odkedy ju prvýkrát stretol, nedalo mu to a začal premýšľať nad tým, ako svetu ukázať jej krásnu tvár. Dnes už ako 16-ročná zdobí mnohé reklamné kampane a obálky časopisov a na Instagrame ju sleduje 484-tisíc ľudí.

Z neznámeho dievčaťa sa stala hviezda doslova cez noc. Prostredníctvom sociálnych sietí zdieľa svoj každodenný život, prácu i školské povinnosti. Už sa objavila na obálkach magazínov ako Vogue či Cosmopolitan a stala sa aj tvárou indickej kozmetickej značky. Z malej Indky je doslova virálna senzácia.

Maleesha Kharwa rozbehla aj svoj YouTube kanál, na ktorom má už 91-tisíc odberateľov. „From the slums to stardom! The princess from the slum,“ hovorí jej slogan.

Ako jej pomohol zviditeľniť sa americký herec?

Príbeh Maleeshi pripomína cestu somálskej modelky Waris Dirie, ktorú mnohí poznajú z filmu Púštny kvet. Tá sa stala medzinárodne známou nielen pre svoju kariéru, ale aj pre svoju angažovanosť v oblasti boja proti ženskej obriezke. Waris musela ako 13-ročná utiecť bosá z púšte do mesta v nádeji na lepší život, Maleeshe na jej ceste výrazne pomohli moderné technológie. Objavil ju hollywoodsky herec a tanečník Robert Hoffman počas natáčania hudobného videa v Bombaji. Náhodne ju stretol v slume, kde žila so svojou rodinou.

„Internety“ si pamätajú malé 12-ročné dievča v oranžovom tričku, ktoré na záberoch hercovi ukazuje, odkiaľ nosí vodu, kde spí a zdôveruje sa mu so svojimi ambíciami. „Snívala som o tom, že by som sa mohla stať supermodelkou, aby som uživila rodinu,“ povedala vo videu. Maleesha žije iba so svojím otcom a bratom, o matku prišla ešte ako malé dieťa.