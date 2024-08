Táto stránka dokáže nájsť všetky tvoje fotky na internete. Odhalila aj naše školské zábery, o ktorých sme ani netušili

Stránka pomocou umelej inteligencie dokáže aj na základe jednej fotografie rozlíšiť a nájsť všetky tvoje fotky, ktoré sú uložené kdekoľvek na internete.

Internet neodpúšťa a nezabúda. Všetko dôkladne skladuje a najhoršie je, že verejne. Dôkazom toho je aj stránka, z ktorej ťa pravdepodobne zamrazí. PimEyes ti totiž vďaka umelej inteligencii umožňuje vyhľadať všetky fotky na internete, na ktorých sa nachádza tvoja tvár.

Zdroj: PimEyes

Vyskúšali sme si to na vlastnej koži. Postup je jednoduchý. Na stránku nahráš svoje fotky, označíš ich a stránka ti za menej ako 10 sekúnd vypľuje výsledky. Nejde však o fotky zo sociálnych sietí. Stránka ťahá iba z webstránok, čiže ak si ťa tvoja stredná škola hrdo vylepila na webovú nástenku, stránka PimEyes ti to bez ľútosti rada pripomenie. Nám dokázala nájsť aj fotky zo školského výletu, na ktoré (by) sme (radi) už zabudli.

Zdroj: PimEyes

Prvých 10 vyhľadávaní máš na stránke zadarmo. Za rozšírené vyhľadávanie si však budeš musieť priplatiť. Platené verzie ponúkajú mesačný prístup a možnosť prekliknúť sa na zdroje, z ktorých stránka čerpala. Cena sa pohybuje od 33,99 € až po 337,99 € mesačne.

Zdroj: PimEyes

Je to trochu desivé, čo všetko je o tebe na internete. Ako napísal o stránke New York Times: „Za 29,99 dolárov mesačne ponúka PimEyes potenciálne nebezpečnú superschopnosť zo sveta sci-fi.“