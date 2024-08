Meghan sa spolu s princom Harrym vzdala kráľovských povinností už v roku 2020.

Meghan Markle, manželka princa Harryho, plánuje spustiť vlastnú luxusnú lifestylovú značku American Riviera Orchard, čím by porušila kráľovský protokol, keby ešte patrila medzi aktívnych členov kráľovskej rodiny.

Meghan totiž na propagáciu značky využíva svoj titul vojvodkyne zo Sussexu, čo je pre členov kráľovskej rodiny striktne zakázané, informuje portál Tyla.

Meghan a princ Harry sa vzdali kráľovských povinností v roku 2020 a presťahovali sa do Kanady a neskôr do Ameriky, aby unikli neustálemu mediálnemu tlaku a mohli začať nový život. V kráľovskej rodine by takéto podnikanie nebolo možné, pretože členovia nesmú svoje tituly využívať na reklamu či osobné projekty.

Podľa experta Trevora Cooka by používanie kráľovského titulu na propagáciu podnikania malo vážny vplyv na povesť a integritu kráľovskej inštitúcie. Tento krok by vyžadoval opatrnosť, pretože členovia kráľovskej rodiny musia starostlivo vyvažovať svoje osobné záujmy s povinnosťami voči monarchii.