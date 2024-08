Zápas sa uskutoční 7. septembra. Budeš ho sledovať?

Oktagon MMA sa v rámci úspešnej „MMA misie“ v Nemecku vracia do Oberhausenu už po tretíkrát. Stále výraznejšia európska športová značka pricestuje do mesta na čele s legendárnym Ivanom Buchingerom (43-9). Historicky prvý šampión Oktagonu, ktorý vládol v dvoch divíziách súčasne, sa po dominantnom výkone v Bratislave a po necelých dvoch mesiacoch vracia do tempa.

Po Lukaszovi Rajewskom, ktorého porazil v rezervnom zápase miliónovej pyramídy Tipsport Gamechanger, bude jeho súperom v päťkolovom zápase nemecký šampión a titulový vyzývateľ KSW Lom Ali Eskiev. Prvotriedny ukončovateľ sa predstaví v organizácii premiérovo. Keďže ho bude čakať na opačnej strane klietky najúspešnejší slovenský MMA zápasník, bude to krst ohňom.

„Dostal som veľmi dobrú ponuku, ktorú som sa rozhodol využiť. Chcem poďakovať všetkým fanúšikom za ich dôveru a hlasy, ktoré mi v ankete venovali. Myslím si, že v prípade triumfu by som vedel zaskočiť v prípade potreby za spomínaných borcov,“ prezradil Buchinger.

Buchinger sa v ankete Lucky Looser stal vyvoleným náhradníkom pyramídy o atraktívnych 300-tisíc eur. Avšak pred semifinálovými zápasmi, ktoré sa odohrajú v Brne, sa predstaví na Oktagon 60. Jeho najbližší duel je tak momentálne naplánovaný 14 dní pred turnajom na Morave. Rodák z Gabčíkova napriek tomu verí, že po prípadnej výhre by stíhal byť náhradníkom v zápasoch Paradeiser vs Duque, Keita vs Legierski.

Okrem Buchingera bude slovenské farby na turnaji OKTAGON 60 zastupovať aj Mr. Comeback Milan Ďatelinka (10-7). Vyhlásený ukončovateľ sa po troch rokoch vrátil do žlto-čiernej klietky, kde uspal Andrésa Rašku po 14-tich sekundách boja. Jeho súperom bude nemecký bojovník Jaime Cordero, ktorý je známy svojou tvrdosťou a rovnako vycibrenou schopnosťou ukončovať zápasy pred limitom.

Do klietky sa vrátia aj ďalší zástupcovia SFG Gym Trnava, víťaz tretej série Oktagon Výzvy Karol Ryšavý (13-7) a rovnako Daniel Hromek (3-4). Celý turnaj sleduj 7. septembra na Oktagon.tv.