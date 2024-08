Ján Šiška spieval v čínskej talentovej show „Nepi Jano, nepi vodu“. Býval tam v 40-poschodovom paneláku

Slovenský hudobník Ján Šiška prežil v ríši za Veľkým múrom tri a pol roka.

Láska k partnerke doviedla slovenského čelistu Jána Šišku až do Číny. Najskôr domovinu svojej polovičky len pravidelne navštevovali, posledná návšteva sa im však predĺžila a zostali v nej žiť tri a pol roka.

Ján si za tento čas na vlastnej koži vyskúšal, ako fungujú pandemické opatrenia v krajine s totalitným režimom, priučil sa reči a dokonca stihol zabávať Číňanov cez televízne obrazovky svojím spevom a hraním ako účastník tamojšej najväčšej talentovej šou.

Ján v rozhovore pre Refresher prezradil nielen to, aké najbizarnejšie zážitky si z krajiny odniesol a ako sa vlastne dostal do súťaže s miliónmi divákov, ale aj priblížil, ako sa komunistický režim premieta do nálad tamojšej spoločnosti.

„Čím viac niekto tlačí na pílu, tým viac chcú ľudia spoznať pravdu. Ja osobne som mal taký pocit, že najmä mladí Číňania túžia po informáciách z druhej strany,“ dodal Ján s tým, že lokálne správy miestni berú s nadhľadom, a niektorí z nich dokonca informácie radšej čerpajú zo svetových médií s použitím VPN.

V tomto článku si prečítaš: Ako v Číne vyzerali pandemické opatrenia a ako ich kontrolovala komunistická vláda.

Či je život v ríši za Veľkým múrom drahý a koľko tam stojí bývanie v porovnaní so Slovenskom.

Ako si Janove deti zamilovali pečené kobylky, a aké iné bizarné jedlá v krajine jedol.

Ako sa dostal do najväčšej talentovej súťaže.

O tom, ako ženy v Číne bežne robia „mužské“ povolania.

Ako sa totalitný režim premieta do spoločnosti, a do akej miery majú Číňania prehľad o skutočnom dianí vo svete.

Čo ťa doviedlo až do Číny?

Láska, keďže moja manželka pochádza z Číny.

Keď sme však išli za jej rodinkou prvýkrát, už som vedel, čo od tejto krajiny očakávať, lebo som v nej koncertoval ešte predtým, ako sme sa spoznali.

Ján so svojou manželkou, ktorá je rovnako ako on muzikantka. Zdroj: Archív/Ján Šiška

S manželkou sme do Číny väčšinou chodili len na nejaký čas a potom sme sa vždy vrátili na Slovensko, naposledy sme však v nej zotrvali tri a pol roka bez prestávky. Prišli sme tam rok pred koronavírusom a zostali až do konca pandémie.

Kde si tam býval?

Časť nášho posledného pobytu sme strávili v meste Si-an, odkiaľ pochádza moja manželka. Ide o mesto známe najmä vďaka terakotovej armáde. Potom sme sa presunuli na juh Číny, k mestu Nančang v provincii Ťiang-si. Obaja sme si tu našli prácu na univerzite. V Ťiang-si sme nakoniec zotrvali až do nášho návratu na Slovensko.

V Číne je veľká kontrola, ktorá sa pretavuje do papierovačiek. Ak úradníci chcú, aby niečo išlo ľahšie, tak to ide ľahšie – ak nie, tak sa to zabrzdí.

Aký najväčší kultúrny šok si zažil, keď si prvýkrát vycestoval do Číny?