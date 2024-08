Na tretí diel obľúbeného animovaného muzikálu sa môžeš tešiť v roku 2027.

Kreatívna riaditeľka spoločnosti Disney, Jennifer Lee odhalila koncept tretieho dielu, na ktorom je Elsa na bielom koni a Anna na hnedom jeleňovi. Za vizuálom stojí výtvarníčka Britney Lee.



Ľadové kráľovstvo získalo Oscara za najlepší celovečerný animovaný film. Jennifer Lee ho napísala a režírovala spolu s Chrisom Buckom a oba diely sa odohrávajú vo fiktívnom kráľovstve Arendelle. Oscara získala aj titulná pieseň filmu Let It Go.

Nový koncept z filmu Frozen 3 #D23 pic.twitter.com/dDlKRYKd1T - Deadline Hollywood (@DEADLINE) 10. augusta 2024

Prvý film mal premiéru ešte v roku 2013 a bol inšpirovaný klasickou rozprávkou Hansa Christiana Andersena - Snehová kráľovná. Po uvedení do kín zarobil neuveriteľných 1,28 miliardy dolárov (1,17 mld. €) a stal sa piatym najziskovejším filmom v histórii. V súčasnosti je na 22. mieste.



Druhý diel vyšiel o šesť rokov neskôr a prekonal pôvodný film, keď sa mu podarilo zarobiť 1,45 miliardy dolárov (1,32 mld. €). V súčasnosti je to 14. najvýnosnejší film na svete.