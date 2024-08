Milan Ondrík: Je jedno, či Černáka pustia alebo nie. Pre mňa je dôležitejší fakt, že by mali sedieť vagabundi, ktorí sú na slobode

Známy herec stvárnil v očakávanej gangsterke Miki niekdajšieho bossa slovenského podsvetia Mikuláša Černáka.

S hlavnými postavami má bohaté skúsenosti z filmov Tieňohra, Veterán alebo Nech je svetlo. Rola neslávne známeho Mikuláša Černáka bude nepochybne míľnikom v jeho doterajšej kariére.

Milan Ondrík (44) ho nakoniec stvárni nie v jednom, ale rovno v dvoch filmoch. Očakávaný projekt o mafiánskom bosovi inšpirovaný skutočnými udalosťami z búrlivých 90. rokov v réžii Jakuba Kronera bude totiž rozdelený na dve časti.

Prvý diel s názvom Miki príde do kín už vo štvrtok 15. augusta, druhý diel Černák uvidíš začiatkom budúceho roka. Prečo bola pre rodáka z Oravy fyzická premena náročnejšia, než inokedy a aké bolo pre neho točenie náročných, emočne vypätých scén?





V tomto článku si prečítaš: Ako sa fyzicky pripravoval na rolu Mikuláša Černáka.

Či ho zaujíma, čo si o filme a jeho výkone bude myslieť Černák.

Či by s Černákom šiel na kávu, keby ho pustili na slobodu.

Či ešte plánuje zápasiť v organizácii Králi ulice.

Zdroj: Joseph Marčinský/PubRes

Záver filmu Miki naznačuje pokračovanie, konkrétne druhý diel s názvom Černák, ktorý príde do kín budúci rok v januári. Kde vznikol nápad rozdeliť tento projekt na dve časti a čo máme čakať od pokračovania?

S týmto nápadom prišli asi tvorcovia, teda Jakub Kroner a Miro Šifra. Osobne som rád, že to budú dva diely, pretože to dáva aspoň väčší priestor na komplexnejšie vyrozprávanie príbehu. Dvojka bude dynamickejšia, vygradovanejšia a pôjdeme do ďaleko väčšej hĺbky z hľadiska rôznych prepojení mafie s politikou.

Pre film si si prešiel výraznou fyzickou premenou. Ako si sa pripravoval?

Sám som chcel pre túto rolu pribrať, ale finálne rozhodnutie prišlo až po dohode s Jakubom. Bolo to pre mňa dôležité, pretože hercovi zmena postavy mení chôdzu aj gestá. Bolo to však pre mňa náročné, keďže pre mňa je paradoxne jednoduchšie pre nejakú úlohu chudnúť. Vtedy stačí menej jesť a viac sa hýbať, ja som však musel prijímať viac stravy a namiesto čítania kníh viac zdvíhať činky.

Riešil si tréningový režim aj s Mikulášom Černákom pre väčšiu autentickosť? Vravel ti, ako cvičil kedysi on?