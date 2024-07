„Mám 59 rokov, takže na smrť myslím neustále,“ povedal herec.

Hviezda filmu Matrix či série John Wick propaguje svoj prvý román The Book of Elsewhere. Kniha sa odohráva v alternatívnom vesmíre a vychádza z komiksu BRZKR (takisto vytvoreného Reevesom). Herec ju napísal v spolupráci s britskou autorkou sci-fi Chynou Miéville. Dej nového románu sa sústreďuje na B, nesmrteľného bojovníka s túžbou po smrti.

Na základe toho herec čoraz častejšie uvažuje o smrti, pre ktorú si vraj chce zachovať určitý nadhľad. „Mám 59 rokov, takže neustále myslím na smrť. Som mladý starec,“ povedal Reeves pre BBC News. „Dúfam, že to nebude ochromujúce, ale dúfam, že nás to zároveň prinúti vážiť si život, ktorý máme, a vzťahy, ktoré môžeme mať,“ povedal Reeves na túto tému.



A hoci si niektorí môžu myslieť, že postava B je založená na Reevesovi vzhľadom na jeho fyzické črty, napríklad dlhé tmavé vlasy, herec a autor tvrdí, že jeho inšpirácia skôr pramení z násilia tejto postavy. „Myslím si, že knihu ovplyvnili niektoré akčné filmy, ktoré som nakrútil,“ povedal Reeves, ktorý má za sebou veľký úspech s filmovými sériami, ako sú spomínaný Matrix a John Wick.