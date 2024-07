Lístok kúpený, ale netušíš, čo si dáš na seba a ako sa nalíčiš? Ešteže máš nás.

Grape Festival je známy tým, že má na každý ročník pripravený špecifický dress code, a nie je to inak ani tento rok. Keďže nás čaká už 13. ročník festivalu, organizátori si povedali, že tohtoročnou témou bude BUBUBU.

Čo to vlastne znamená? Grape chce, aby návštevníci vyzerali desivo a precítili temný vibe tohto ročníka. „Čím horšie, tým lepšie.“ A to doslova. Pokiaľ netušíš, ako sa nahodiť na festival, pripravili sme si pre teba tipy na outfity a make-up, ktoré spĺňajú podmienky témy.

Grape sa uskutoční od 9. do 10. augusta 2024, lístky kúpiš za 119,00 € . Festival má v areáli trenčianskeho letiska deň pred oficiálnym otvorením špeciálnu warm-up párty Vatra, na ktorej si zahrajú slovenskí hudobníci. Vstupenku si kúpiš za 25 € (potrebuješ však mať lístok aj na celý festival). Poponáhľaj sa, pretože počet vstupeniek na Vatru je limitovaný.

🪄Outfity

🔮Witchy

Na Grape Festival 2024 môžeš prísť ukázať svoju magickú stránku. Ako by povedal raper Fobia Kid, „myslím, že je to čarodejnica, je hot, ako by horela na hraniciach“. No a predsa žiadny správny mág sa nezaobíde bez dlhej sukne, habitu a špicatého klobúka, ktorý určite nájdeš v online obchodoch alebo si ho môžeš raz-dva „vyčarovať“ z papiera. Poprípade, ak nechceš vyzerať ako študent z Rokfortu, siahni po korzete, krátkej sukni a pásikavých silonkách.

💀Goth

Pokiaľ si milovník čiernočierneho oblečenia, nasledujúci outfit si zamiluješ – inšpiruj sa štýlom goth. Ľudia, ktorí sú súčasťou tejto subkultúry, sa zvyčajne obliekajú do čiernych outfitov (sieťované rukavice a silónky sú must-have), nosia čierny lak na nechtoch a celý fit si vyšperkujú rôznymi náhrdelníkmi a náramkami. Skrátka, budeš vyzerať ako postava z filmu Tima Burtona.

Pri goth make-upe neexistuje nič také ako príliš výrazné. Nakresli si extravagantné linky, zvýrazni si kontúry čiernym očným tieňom a nezabudni na rúž (samozrejme, čierny). Môžeš sa inšpirovať dvojicou nižšie.

💥Cool & Crazy

Ďalšou možnosťou je – go crazy. Buď prehnane extra a daj si oblečenie, ktoré sa bežne k sebe nehodí, ale svojím spôsobom to vyzerá cool. Ovešaj sa bižutériou, kúp si fake piercingy a sprav zo seba najviac crazy alter ego. Vyhraj sa s vlasmi, daj si šialený účes a nafarbi si ich žiarivými farbami – môžeš použiť zmývateľné farebné šampóny alebo peny.

Toto platí aj pre make-up, takže zabudni na clean girl aesthetic. Siahni po farebnej paletke očných tieňov, rúžov a nalíč si na tvár rôzne kreácie. Ak chceš svoj look ešte viac vyhrotiť, zaobstaraj si farebné kontaktné šošovky.

🪄Make-Up

Dress code nie je len o outfitoch, ale aj líčení, ktoré môže byť takisto poriadne bububu. Preto sme vybrali niekoľko videí, podľa ktorých si spravíš desivý výzor len pomocou dekoratívnej kozmetiky.

🔮 Witchy look

K witchy outfitu by mal ísť aj witchy make-up, no nie? Na tento jednoduchý look potrebuješ paletku tmavých očných tieňov, sivé trblietky a čierny rúž. Hlavný point je malý mesiačik a hviezda, ktoré si nakreslíš tekutou očnou linkou.

😈 Devilish

Sme si istí, že tento diabolský make-up by stopercentne ocenila Doja Cat. Vytvor zo seba hot diabolskú postavu len pomocou červeného tieňa, červenej linky a červených nalepovacích kamienkov na tvár. Ak chceš vyvolať desivý dojem, zaobstaraj si červené alebo čierne kontaktné šošovky.

Tip: Chceš, aby ti kamienky na tvári vydržali čo najdlhšie? Najprv sa uisti, či sa nepotíš a máš úplne suchú pleť. Potom daj na kamienok malú kvapku lepidla na umelé mihalnice, počkaj niekoľko sekúnd a nalep si ho na tvár.

#paintthetownred #devil #makeup #red #foryou #foryoupage #fyp ♬ original sound - (G)I-DLE·(여자)아이들 @celine_bernaerts What I would want to wear if I’d gotten a role in @dojacat ‘s paint the town red! Now I don’t do Halloween but I love dressing up for THIS! 😍 Products used: @Missha US perfect cover b.b. cream in 23 @Natasha Denona by-glam concealer @Rituel de Fille inner glow crème pigment in intuition @Glisten Cosmetics rouge spectra paint in red and spectra lash in orange red @Huda Beauty easy bake loose baking & setting powder in cupcake @Charlotte Tilbury Hollywood glow glide in moonlight glow @cozzettebeautycosmetics matte eyeshadow in crimson and crystal eyeshadow in platinum and bliss @meltcosmetics Luna lashes natasha denona I need a nude lip crayon in NB3.5 storme @huda kattan lip blush creamy lip & cheek stain in berry kiss Dress by @Solace London Jewelry by @Franky Amsterdam #dojacat

🤖Uncanny Valley

Anglické slovné spojenie uncanny valey definuje negatívnu reakciu ľudí na robotov alebo umelú inteligenciu, ktorá napodobňuje ľudské správanie a výzor, až je to doslova desivé. No a ty takéhoto androida dokážeš zo seba spraviť len pomocou očných tieňov a kontúrovacej paletky:

Obočie si zakry korektorom a zapúdruj. Potrebuješ vytvoriť efekt, že ho nemáš.

Opticky si „zväčši“ dúhovku. Pozri sa priamo do zrkadla a nakresli si čiernou ceruzkou linku len tam, kde sa dúhovka dotýka horného očného viečka a miesta pod očami.

Kontúrovacou paletkou si zvýrazni očné jamky, lícne kosti a predĺž si kútiky úst.

🕷Pavúčí make-up

Týmto lookom vystrašíš nejedného arachnofobika. Pri líčení budeš potrebovať viac času, trpezlivosti a malý make-upový štetec, pretože ide najmä o detaily a precíznosť. Presný návod, ako na to, nájdeš nižšie.

👁️„Milión“ očí

Ide síce o časovo náročnejšie líčenie, no rozhodne bude stáť za to. Najmä preto, lebo pri pohľade na teba sa každému zatočí hlava. Budeš desiť svoje okolie tým, že nikto nebude vedieť, kam sa vlastne pozeráš. V tomto looku budeš využívať najmä korektor, kontúrovaciu paletku, biele ceruzky na oči a očný tieň vo farbe tvojich očí. Pre viac realistický look si nalep umelé mihalnice na namaľované oči.