Lícenka Sunkisser od Maybelline sľubuje, že ti dodá dovolenkový glow. Zisti, či je to naozaj tak.

Značka Maybelline prišla s novinkou, ktorá by mala byť „must-have produktom tohto leta“. Ide o tekutú multifunkčnú lícenku, ktorá má vyzerať, ako keby tvoju tvár pobozkali slnečné lúče. Svetlejšie odtiene majú poslúžiť ako lícenka, tmavšie ako bronzer.

Podľa Maybelline má produkt príjemnú textúru, ktorá sa na tvojej tvári „roztopí“ a dodá ti tak prirodzene rozžiarujúci efekt. Lícenka je jednoducho rozotierateľná a môžeš ju aj vrstviť, ak preferuješ výraznejšie líčenie. Sľubuje až 12-hodinovú výdrž.

Lícenka Sunkisser je na oficiálnom webe Maybelline dostupná až v 10 odtieňoch. Okrem dostupnej cenovky určite oceníš aj to, že zloženie je obohatené o vitamín E.

Zdroj: Maybelline

Keďže skúsenosti zákazníkov ti o produkte povedia najviac, rozhodli sme sa, že piatim kolegyniam v našom office rozdáme novinku Maybelline Sunkisser. Každá z nich má iný typ pleti alebo preferencie v líčení. Respondentkám sme dali na výber odtieň a následne sa s nami podelili o svoje dojmy.

✨ V tomto hodnotení sa od každej respondentky dozvieš:

aký má prvý dojem z produktu,

ako sa jej s produktom pracuje (pocit na koži, odtieň a celkový dojem),

aké líčenie uprednostňuje (intenzívnejšie alebo jemný glow),

ako hodnotí efekt po celodennom nosení,

či by si produkt kúpila znova.

Naše kolegyne mali na výber z uvedených odtieňov. Zdroj: Refresher/Miroslav Špaček

Alexandra Lee

odtieň 12 – Summer In The City

„Je to ľahká textúra, takže som si toho musela dať viac. Táto farba mi sedí.“ Dodáva, že by lícenku Sunkisser použila na kontúrovanie celej tváre alebo aj ako očný tieň. „Dala by som si to aj bez make-upu. Napríklad na kúpalisko. Dodáva mi to taký pekný opálený glow.“

Lícenka jej vydržala, až kým sa večer neodlíčila. „Vyzerala viac-menej rovnako. Vonku bolo intenzívne slnko, v byte som mala tiež horúco, a napriek tomu Sunkisser držala svoj tvar.“ S lícenkou bola veľmi spokojná a dala si ju do práce aj na ďalší deň. „Tento bronzový odtieň na leto odporúčam.“

Alexandra Lee PRED a PO líčení s Maybelline Sunkisser (12 – Summer In The City). Zdroj: Refresher/Miroslav Špaček

Kaja

odtieň 12 – Summer In The City

„Potrebovala by som asi iný odtieň, tento na mne nie je príliš vidieť. Keďže som momentálne veľmi opálená, dodáva mi to len taký glow.“ Myslí si, že počas zimných mesiacov by bol efekt na jej pokožke výraznejší. Kaja sa v bežné dni nemaľuje, a preto tento produkt využila nielen na tvár, ale aj ako očný tieň. „Na leto mi bude stačiť len Sunkisser, riasenka Firework a som vybavená.“

Trblietavý efekt jej však vydržal celý deň. „Išla som z práce na bicykli a večer ešte aj do kina. Keď som prišla domov, trblietky som stále videla.“

Kaja PRED a PO líčení s Maybelline Sunkisser (12 – Summer In The City). Zdroj: Refresher/Miroslav Špaček

Terka

odtieň 03 – Sol Search

Terke sa ihneď zapáčil oranžový odtieň, pretože presne také uprednostňuje. „Oceňujem vodovú konzistenciu. Predpokladám, že sa ľahko vpije do pokožky a bude sa dobre rozotierať. Škoda, že mám na tvári púder, aplikácia je tak náročnejšia. Nabudúce si to dám priamo na make-up, ešte pred púdrom.“

Lícenka sa jej najprv zdala príliš jemná, ale potom farbu navrstvila, aby dosiahla požadovaný efekt. „Páčia sa mi tie trblietky, vôbec to nepôsobí prehnane. Sunkisser by som využila asi všade – do práce aj na festivalové líčenie.“

Podľa Terky ti tento produkt na tvári vydrží aj počas horúcich dní. „Keď som sa po práci presúvala domov, boli ešte horúčavy. Večer som si v zrkadle všimla, že trblietky mi už zmizli, ale farba ešte držala. Stále to vyzeralo dobre, čo je za mňa veľké plus.“

Terka PRED a PO líčení s Maybelline Sunkisser (03 – Sol Search). Zdroj: Refresher/Miroslav Špaček

Romča

odtieň 02 – Upton Glow

„Mám rada tieto ružovkasté odtiene. Lícenky bežne nenosím, iba keď idem na festival alebo cosplay.“ Romča má prirodzene ružové líca, takže uprednostňuje nosenie lícenky iba s make-upom.

Po celom dni si všimla, že jej lícenka mierne vybledla. „V lepšom svetle však bola farba stále viditeľná a udržali sa aj trblietky.“

Romča PRED a PO líčení s Maybelline Sunkisser (02 – Upton Glow). Zdroj: Refresher/Miroslav Špaček

Romana

odtieň 08 – Shades On

Romana lícenky bežne nenosí, a preto si vybrala Sunkisser skôr v zlatobronzovom odtieni. „S výberom farby som veľmi spokojná. Príjemne sa leskne, ale nie je to príliš. Určite si to dám na dekolt aj kľúčne kosti, tam mám rada glow.“ Dodáva, že sa jej s produktom veľmi dobre pracuje a využila by ho na denné aj večerné líčenie.

„Tá konzistencia bola super a vydržala mi, až kým som sa neodmaľovala. Vybrala som si farbu, ktorá dobre vyzerala na mojej pleti. Produkt pekne splynul s mojím bronzerom a má taký ‚wet look‘. Určite si ho kúpim aj v inej farbe.“ Dodáva, že aplikácia a nosenie lícenky Maybelline Sunkisser ju príjemne prekvapili, keďže obvykle si kupuje radšej produkty s púdrovou konzistenciou.

Romana PRED a PO líčení s Maybelline Sunkisser (08 – Shades On). Zdroj: Refresher/Miroslav Špaček