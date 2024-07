Mnohým ľuďom chýba vzdelanie a znalosť sociálnych médií. Neuvedomujú si, že svoj názor vlastne vyjadrujú na verejnosti, hovorí Jakub pre Refresher.

Ešte pred tým, ako Jakubovi položím prvú otázku a začnem nahrávať rozhovor, hovorí mi, že po ceste do Refresher officeu si uvedomil jednu vec. Presvedčil sa o nej z reakcií v internetových diskusiách:

„V jednej rapovej pesničke sa hovorí, že typická vlastnosť Slovákov je ohovárať druhých. Ja mám však pocit, že typickou vlastnosťou Slovákov je nenávidieť druhých“.

Okrem toho, že sa Jakub Šuster právom ocitol v rebríčku Forbes 30 pod 30, je aj spoluzakladateľom a CEO technologickej spoločnosti elv.ai, kde sa venuje boju proti nenávisti a dezinformáciám na internete. Jeho spoločnosť moderuje obsah, pričom kombinuje umelú inteligenciu a inteligenciu ľudských moderátorov.

„Pôvodne sme to robili bez umelej inteligencie, ručne, no po tom, čo odštartovala vojna na susednej Ukrajine, počet nenávistných komentárov rapídne narástol. Zistili sme, že to tak ďalej nepôjde, a začali sme využívať AI,“ hovorí na úvod Jakub.

Najviac toxické komentáre sú pod príspevkami, kde sa riešia veľmi polarizujúce témy, ako napríklad politika.

Na ktorej sociálnej sieti je najviac hejtu?

Z toho, čo vnímame, je na tom asi najhoršie Facebook. O niečo lepšie (no stále zle) je na tom Tiktok, ten však nevieme moderovať. Jediný spôsob, akým by to šlo, je, že by sme museli mať prístup do účtu a robiť to ručne, inú možnosť v súčasnosti TikTok neponúka. Sústreďujeme sa teda najmä na Metu a Youtube.

Čo vie ľudí najviac poštvať proti sebe?

Ak sa na sociálnych sieťach riešia veľmi polarizujúce témy, ako napríklad politika. Napríklad keď sú voľby a veľa sa o tom píše, vidíme obrovský nárast hejtu. Mohli sme to vidieť aj pri nedávnom útoku na premiéra.

Miera nenávisti v komentároch sa vtedy zvýšila až o 60 percent oproti najtoxickejšiemu dňu, aký sme my v histórii našich pozorovaní pozorovali. To bolo 16. apríla, počas druhého kola prezidentských volieb.

Okrem zvýšenej nenávisti sme zaznamenali aj zvýšenú aktivitu, čo znamená, že množstvo komentárov bolo naozaj obrovské.

Preferujeme ukrývanie komentárov pred mazaním. Existuje výskum, ktorý dokazuje, že to mení správanie ľudí. Stávajú sa menej toxickí.

Polícia vtedy verejne vyzvala médiá, aby vypli komentáre pod svojimi príspevkami. Myslíš si, že to bol správny krok?

Na jednej strane to mohlo pomôcť, na druhej strane to, že niekto vypne komentáre, neznamená, že sa ľudia k tomu prestanú vyjadrovať. Čo sme videli, bolo, že potom ľudia začali písať komentáre k tejto téme pod iné príspevky, ktoré s tým často nemali nič spoločné.

Pomohlo by mazanie komentárov?

Je rozdiel medzi vymazávaním komentárov a ukrývaním. Ak sa komentár vymaže, nevidí to človek, ktorý ho postol, ani nikto iný. Táto akcia je nezvratná. Postrehli sme však, že ak komentáre mažeme, produkuje to ďalšiu nenávisť a triggeruje to ľudí, aby ich písali ešte viac.

Preto sme začali skúšať práve skrývanie, ktoré funguje trocha inak. Keď komentár skryješ, tak ho ten človek, ktorý ho postol, vidí. Rovnako ho vidia aj jeho kamaráti a ľudia, ktorí ho dovtedy videli. Avšak, nevidia ho žiadni ďalší ľudia po jeho ukrytí. Čiže vlastne obmedzujeme šírenie tých komentárov. Zároveň je to zvratný čin.

Takže preferujete ukrývanie komentárov pred mazaním?

Preferujeme ukrývanie pred mazaním, pretože reálne už existuje výskum, ktorý dokazuje, že to mení správanie ľudí. Stávajú sa menej toxickí.

Keď obmedzíš šírenie komentára, znamená to, že nebude dostávať všetky tie lajky, srdiečka a iné emotikony či podporné komentáre a možno si povie: „Hm, tak asi som to nenapísal úplne správne.“ Spomínaný výskum ukázal, že až 35 percent ľudí, ktorých obsah bol takýmto spôsobom moderovaný, zmenilo svoje správanie a prestali tvoriť toxický obsah.

Máme daný súbor pravidiel, ktoré musí komentár spĺňať, aby bol skrytý alebo vymazaný.

Akí ľudia sú v komentároch najviac toxickí?

Robili sme spätnú analýzu komentárov po atentáte a pozreli sme sa na dva tábory ľudí, ktorí príspevky komentovali. Rozdelil by som ich na liberálov a konzervatívnych. Zistili sme, že oba tábory boli rovnako toxické a skrývali sme rovnaké percento komentárov.

Veľakrát som videl, že komentár napísal človek, ktorý má vyplnený profil, fotky s rodinou a vnúčatami a napísal tam hrozné veci. Vtedy sa zamýšľam, že čo by asi tak robil, keby to videli jeho vnúčatá? Bol by na svoj výrok pyšný?