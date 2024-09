Na pozícii pracovníka bezpečnostnej kontroly sa naučil, ako rozoznať nebezpečné predmety, odhaliť zvláštne správanie ľudí, ale zažil tam aj mnoho emočných situácií. Ako sa dostať k podobnému jobu a prečo bolo slovo bomba zakázané?

Na viedenskom letisku pracoval pred niekoľkými rokmi, keď sa dozvedel, že hľadajú mladých ľudí na pozíciu pracovníka bezpečnostnej kontroly. Absolvoval potrebné testy, študoval na letiskovej akadémii, až sa napokon obliekol do letiskovej uniformy a dohliadal na bezpečnosť.



Peter ti v rozhovore prezradí zaujímavé informácie o tom, čo všetko musel ako security pracovník vedieť, odhalí ti tajomné miesta letiska, na ktoré sa bežný pasažier nedostane a dozvieš sa aj to, ako prebieha kontrola tvojej batožiny predtým, ako sa dostane do lietadla.



V Refresheri ti každý deň prinášame zaujímavý content. Ak sa ti naša tvorba páči a chceš podporiť redakciu, staň sa aj ty členom klubu Refresher+. Získaš tak neobmedzený prístup k prémiovému obsahu a mnohým ďalším benefitom.

V tomto článku si prečítaš: Čo sa stalo s Petrovým spolužiakom, ktorý sa stále pýtal na zbrane.

Čo všetko sa museli v akadémii učiť.

Aké zákutia má letisko a čo sa nachádza v pivnici.

Ako kontrolujú ženy s hidžábom či obéznych ľudí.

Prečo zvyknú pásikom stierať gombík na nohaviciach.

Psychotesty sme nemali, sledovali nás však počas kurzu.



Ako prebiehal pohovor na pozíciu pracovníka bezpečnostnej kontroly? Vtedy boli prijímacie skúšky náročné, určite ťažšie, ako v dnešnej dobe. Absolvoval som, samozrejme, pohovor a okrem neho aj počítačový text, v ktorom sledovali naše reakčné schopnosti.



Napríklad, na päť sekúnd nám ukázali fotku miestnosti, v ktorej bola sedačka, nábytok, vonku stálo auto. Potom obrázok vypli a prišli otázky typu: „Akej farby bolo auto na ulici? Koľko kníh bolo na stole?“ a podobné. Čím viac vecí sme si vedeli zapamätať, tým lepšie.



Robili vám aj psychotesty?To nie, ale museli sme ísť k doktorke, ktorá s nami robila ďalšie testy. Napríklad poukladala predmety pod deku a my sme museli vsunúť ruku pod ňu a podľa hmatu opísať, čo držíme v ruke.



Bol dôležitý aj zrak a sluch. Napriek tomu, že sme psychotesty nemali, sledovali nás počas kurzu po tom, keď sme už prešli testami.

Level 3 má veľmi hrubé steny. Ak by tam čokoľvek vybuchlo, nepoškodila by sa statika letiska.



Ako prebiehal kurz?V letiskovej akadémii sme sa na túto pozíciu vzdelávali približne štyri týždne. Dostali sme niekoľko stoviek stranový manuál, v ktorom bolo úplne všetko. Museli sme napríklad vedieť naspamäť celý plán letiska, kde čo nájdeme, a to nielen priestory, ktoré vidia bežní pasažieri, ale aj všetko ostatné.



Na konci sme dostali žltý preukaz, ktorý nám umožňoval na letisku vstúpiť úplne všade, okrem letiska aj do lietadla či na plochu, kde lietadlá parkujú. Museli sme teda poznať letisko od pivnice až po strechu.



Takže viedenské letisko má pivnicu? Čo sa tam nachádza?

Áno, letisko má pivnicu. Nachádzajú sa tam obrovské priestory na evakuáciu ľudí, šatne, sprchy aj miestnosť, kam ťa zavedú policajti, ak majú podozrenie na výbušninu v batožine.



Tá miestnosť sa volá Level 3 a má veľmi hrubé steny. Ak by v nej aj čokoľvek vybuchlo, pre hrubosť stien by sa nepoškodila statika letiska.