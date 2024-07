Najbizarnejšie Tinder rande: Nachytala nás jeho žena, ukradol mi peniaze počas večere. Slováci sa podelili o svoje zážitky

„Už po prvej polhodine som vedela, že ďalšie rande nebude. To, čo som potom doma zistila, ma úplne šokovalo,“ opisuje svoj zážitok Monika. Prečítaj si, aké bizarné zážitky majú ľudia, ktorí si chceli len užiť rande.

„Matchli“ sa na Tinderi, išli na rande, niektorí zostali v šoku a dnes sa na bizarných príbehoch smejú. Naši respondenti nám opísali rande, ktoré bohužiaľ (alebo chvalabohu) skončilo hneď po prvom stretnutí. Aj keď nedopadlo podľa ich predstáv, majú aspoň na čo spomínať.

Ako sme sa presvedčili, niektoré „story“ vymyslí len sám život. Po týchto skúsenostiach by naši respondenti mohli zanevrieť na zoznamky, no Tinderu ešte dávajú druhú šancu.

Prečítaj si príbehy Slovákov, ktorí zažili najbizarnejšie rande cez Tinder. Nechýba prichytenie manželkou ani krádež. Pre podobný obsah sa pridaj do nášho klubu Refresher+

Po dvoch mesiacoch mi napísal, či nemám žiadnu pohlavnú chorobu

Naším prvým respondentom bol Adrián (26), ktorý cestuje sám po celom svete. Na zoznamovanie používa aplikáciu Grinder, ktorá je vlastne ekvivalentom Tinderu, no používajú ju hlavne ľudia z LGBTI+ komunity. Adrián sa ju „naučil“ používať aj z iného dôvodu.

Aj keď jeho rande nedopadli vždy podľa predstáv, veľakrát to otočil práve vo svoj prospech. „Spal som raz v rámci svojich ciest na vietnamsko-čínskych hraniciach na ryžovom poli. Bola to taká stajňa, no a ja som sa v noci nudil, nemohol som spať. Našiel som na Grinderi chalana, a tak som mu napísal. On, chudák, prišiel v noci za mnou, cestoval asi 20 km. Prišiel autom, zobral ma z dediny k sebe domov a dal mi večeru.