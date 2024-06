Rebríček: Ktorí slávni herci a herečky sa bozkávajú najhoršie a čo na nich prezradili ich kolegovia?

Celebrity sa podelili o svoje trápne zážitky z natáčaní. Komu v Hollywoode bozkávanie až tak nejde?

Moment, keď sa filmové postavy pobozkajú, musí byť dôveryhodný, keďže oko diváka má zabudnúť, že sú to len dvaja kolegovia, pre ktorých je to práca. Namiesto toho máme mať pocit, že sú bezhlavo zamilovaný pár, a vo chvíli, keď sa majú pobozkať, to jednoducho má fungovať.

Niekedy to však nemusí byť až také jednoduché. Herecký kolega môže zle dýchať alebo sa nešetrne bozkávať – buď nevýrazne, alebo, naopak, prehnane. Jeho partnerka však nemá veľa na výber a musí to profesionálne vydržať. Platí to aj naopak. Často tieto problémy zostávajú v súkromí, no niekedy to celebrity povedia aj nahlas. Toto je sedem hercov a herečiek, ktorých kolegovia obvinili zo zlého bozkávania.

7. Jennifer Lawrence

Jej herecký kolega z Hunger Games (Hry o život) Liam Hemsworth prezradil, že jej ústa pri bozkávaní často nepríjemne páchli. „Vždy keď som sa mal bozkávať s Jennifer, bolo to veľmi nepríjemné. Dosť trápne,“ povedal.



„Keď sa na ňu pozriete zvonku, vyzerá ako skvelý obrázok. Je to jedna z mojich najlepších kamarátok, milujem ju. Keď sme mali bozkávaciu scénu, povedala mi, že zjedla cesnak alebo tuniaka, alebo niečo, čo bolo nechutné. Tesne pred scénou vždy povedala: ‚Áno, mala som tuniaka‘ alebo ‚Mala som cesnak a nečistila som si zuby.‘ Fantastické. Už sa neviem dočkať, kedy sa tam dostanem a ochutnám to,“ povedal Hemsworth.

Lawrence však na margo toho prezradila, že vzhľadom na to, že sa s Liamom poznajú od malička, údajne sa bozkávali aj mimo plátna a Hemsworth sa na to nikdy nesťažoval.

6. Bradley Cooper

Jennifer Lawrence sa, naopak, sťažovala na Bradleyho Coopera. Hrali spolu v štyroch filmoch: Terapia láskou, Špinavý trik, Serena a Joy. Cooper sa zveril, že hneď na začiatku nakrúcania Terapie láskou mu Lawrence vyčítala, že sa nevie bozkávať. „Po druhom zábere mi povedala: ,Bozkávaš tak mokro.‘ To nechceš počuť. Nebol to kompliment.“



Iróniou osudu je, že v tom roku títo dvaja získali filmovú cenu MTV za najlepší bozk. Navyše o niekoľko rokov neskôr Lawrence zmenila názor a Coopera označila za fantastického „bozkávača“.

5. Harrison Ford

Forda „natrela“ jeho kolegyňa Helen Mirren, ktorá s ním hrala vo filme Pobrežie moskytov. Povedala o ňom: „Je to ten najmilší, najlepší chlap, akého by ste si mohli priať stretnúť. Ale fakt sa nevie bozkávať. Je pre neho nemožné, aby niekoho pobozkal pred plátnom. Ani mimo plátna asi nebude úplne dobrý. Nie som to len ja, ostatné herečky so mnou súhlasia. Vždy keď sa rozprávame, dospejeme k záveru, že sa snaží, ale nie je to ono.“

4. Jason Segel

O zlom bozkávaní hviezdy seriálu Ako som spoznal vašu mamu prehovorila jeho kolegyňa Alyson Hannigan (Lily). Hrali tam veľmi stabilný pár. Hannigan však nebola veľkou fanúšičkou scén, v ktorých sa mala so svojím seriálovým manželom bozkávať. Išlo hlavne o to, že Segel (Marshall) je fajčiar. „Nemôžem vystáť cigaretový dym. Je to ako bozkávať popolník. Snažil sa byť zdvorilý tým, že mal žuvačky alebo mentolky, ale nepomohlo to,“ zverila sa herečka.



Herec dodal, že keď začali nakrúcať seriál, uzavreli stávku, v ktorej jej dal 10 dolárov vždy, keď si zapálil cigaretu. „Po prvom dni mi dlhoval 200 dolárov,“ povedala Hannigan.