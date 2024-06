Ďalší škandál v britskej kráľovskej rodine: 21-ročné dievča tvrdí, že je utajovanou dcérou Meghan Markle

Dvadsaťjedenročná Sarah na súde vraj podala svedectvo týkajúce sa jej údajnej matky. Tvrdí, že ju Meghan zanedbávala a citovo týrala.

Britská kráľovská rodina čelí ďalšej kauze. Súvisí s Meghan Markle, vojvodkyňou zo Sussexu, ktorá je manželkou princa Harryho a podľa mnohých najkontroverznejšou členkou rodiny. Do médií sa už dostali rôzne konšpiračné teórie, no ak by to bola pravda, išlo by zrejme o jeden z najväčších škandálov v histórii britskej monarchie.

Na internete kolujú špekulácie o tom, že Meghan Markle má dospelú dcéru, ktorej dala meno Sarah. Má teda ísť o nevlastnú dcéru princa Harryho. Všetko sa prevalilo, keď 21-ročná Sarah na súde zverejnila šokujúce svedectvo týkajúce sa jej údajnej matky Meghan, píše Essa News.

Meghan Markle a princ Harry pri rozhovore s Oprah. Zdroj: Getty Images

Sarah tvrdí, že ju Meghan zanedbávala a citovo týrala a že pred svadbou s Harrym sa s ňou chcela finančne vyrovnať. Všetko, samozrejme, v úplnej tajnosti, pretože nikto vraj o tajnej dcére Markle nevedel, ani princ Harry.

Údajná „utajovaná dcéra“ sa vo svojej žalobe zamerala na financie. Chce totiž získať odškodné. Nie je však jasné, či medzi ňou a Meghan niekedy došlo k nejakej dohode. K záležitosti sa zatiaľ nevyjadrili ani členovia kráľovskej rodiny.

Či sú informácie pravdivé, zatiaľ známe nie je. Isté však je to, že kráľovská rodina má tajomstvá, o ktorých verejnosť nevie. Práve dokument o vzťahu princa Harryho a Meghan Markle utvrdil verejnosť v tom, že napriek tomu, že sú to verejne známe osoby, stále o nich nevieme takmer nič.



V dokumente o svojom živote s názvom Harry & Meghan napríklad prezradili, že počas prvého dňa, keď sa nasťahovali do svojho nového domu v Santa Barbare, Meghan potratila. Harry z toho viní stresujúce obdobie, keď Meghan nespávala a bola konštantne v strese, keďže bulvár svoju nenávisť voči nej rozpútal na maximum.