Dám si smažák a pôjdem po orla. Šampión Karlos Vémola prezradil, čo plánuje robiť po vytúženej výhre

Bezprostredne po zápase povedal, že sa chystá do dôchodku.

Karlos Vémola včera v pražskom Edene porazil Attilu Végha a vyhral dlhoočakávanú odvetu storočia. Pre portál Šport.sk MMA zápasník porozprával, aké má plány do budúcna a čo sa chystá robiť počas najbližších dní.

„Aby som pravdu povedal, možno tomu ľudia nebudú veriť, ale ja neviem, či som zažíval silnejšie emócie z toho víťazstva alebo z toho, čo som zažil dnes na štadióne. Keď som prišiel, bola to jedna z najsilnejších emócií, aké som kedy zažil. Keď som sa rozhliadol, povedal som si, dokázal som to,“ povedal po víťaznom zápase.

Naznačil, že pôjde do dôchodku

Vémola sa podelil o to, že si za odmenu v nedeľu dopraje vyprážaný syr a pôjde si vyzdvihnúť orla, ktorého si zaobstaral pred pár týždňami. „Pripravujem sa na etapu života, ktorú som nikdy nezažil, a to dôchodok. Viem iba, že zajtra si dám smažák a pôjdem si po orla, a čo budem robiť v pondelok... Ja normálne chodím na tréningy a sparrovať, takže neviem,“ povedal šampión.

„Je to pre mňa veľmi crazy predstava. Zaveziem malú do škôlky a čo budem robiť potom? Ja neviem! Niekto mi rýchlo zavolajte a dajte mi nejakú náplň,“ povedal so smiechom.