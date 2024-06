Toto veru neboli tenisky. Na Floride vyplavilo 30 kíl kokaínu s logom Nike SB

Balík, ktorý americká pohraničná stráž vylovila z mora, vážil 30 kilogramov. V balíku sa nachádzal kokaín v hodnote viac ako milión dolárov, informoval portál nbcmiami.com.

„Balík plával na mori a bol označený modrým logom Nike SB. Ukázalo sa, že obsahoval 30 kilogramov kokaínu v hodnote viac ako milión dolárov,“ povedal zastupujúci hlavný agent Hraničnej hliadky USA v sektore Miami Samuel Briggs.

𝘾𝙤𝙘𝙖𝙞𝙣𝙚 𝘾𝙖𝙪𝙜𝙝𝙩 𝙖𝙩 𝙎𝙚𝙖:



Good Samaritan in the Florida Keys discovered a suspicious package floating at sea & notified authorities. U.S. Border Patrol agents seized the package, which contained 66 lbs. of cocaine, valued at over $1 million.#snkrs #florida pic.twitter.com/gWKU0FPmbc