Slovenka Juliana je viedenská personal shopperka: S Biankou Rumanovou sme už kamarátky, najdrahší nákup stál 16 900 eur

Podľa slov Juliany si ako personal shopperka dokáže zarobiť veľmi dobre, aj keď je táto práca náročná na čas. Ak by mala rodinu, túto prácu by robiť nemohla. Ktoré značky u nej fičia najviac?

Juliana Amalia Marková žije a pracuje vo Viedni ako personal shopperka. Za celú svoju pracovnú kariéru si dokázala vybudovať vzťah s luxusnými značkami ako Chanel, Louis Vuitton či Dior, pozývajú ju na privátne akcie butikov a prezentácie najnovších kolekcií. Samozrejme, základným pilierom tejto práce sú klienti, dnes medzi jej najstálejších patrí napríklad Bianka Rumanová, manželky najznámejších športovcov či zahraničné influencerky. „Barbora Škrtelová má super vkus. Vždy u mňa nakúpi zaujímavé kúsky. S Biankou Rumanovou sme si za tie roky vytvorili kamarátsky vzťah,“ hovorí Juliana pre Refresher.

Ako nám prezradila, prácou personal shopperky si dokáže veľmi dobre zarobiť. „Najväčší boom bol cez covid. Vtedy som stále len niečo nakupovala a posielala. Potom prišiel menší útlm, aj v dôsledku vojny na Ukrajine,“ dodáva.

V článku sa dočítaš, v čom spočíva práca personal shoppera, ako sa k tejto profesii dostala, koľko si dokáže zarobiť, ale aj to, ako funguje zákulisie módnych akcií a prehliadok.

Juliana Amalia Marková žije a pracuje vo Viedni ako personal shopperka. Zdroj: Juliana Amalia Marková

Veľmi som tomu neverila

Juliana sa hneď po strednej škole presťahovala do Viedne, kde začala študovať na výške. Ako však prezradila, druhou možnosťou bol aj Hamburg. „Do Viedne som sa dostala tak, že ma tam zobrali na vysokú školu. Prijali ma aj do Hamburgu, ale nakoniec som si vybrala Viedeň. Študovala som zahraničný obchod a marketing.“

Módu milovala odmalička. Stále sa do niečoho obliekala a vymýšľala outfity. Neskôr ju ovplyvnili sociálne siete, a keď sa presťahovala do Viedne, celý vzťah s módou sa ešte viac prehĺbil. „Videla som pár personal shopperov na Instagrame, a tak som si povedala, že by som mohla také niečo vyskúšať aj ja. Premýšľala som nad tým už počas štúdia, ale stále som to vnímala len ako naivnú myšlienku. Veľa som od toho neočakávala. Povedala som si, keď to nevyjde, nevadí. Nakoniec to vyšlo.“