Herec Marek Fašiang vlastní sieť gastroprevádzok: Mám pocit, že ľudia do 30 rokov chcú robiť 4 hodiny denne a zarobiť tisíce

Herec a podnikateľ priznal, že nájsť šikovných a spoľahlivých zamestnancov nie je jednoduché.

Marek Fašiang sa do povedomia divákov dostal už v mladom veku, keď svoj hlas prepožičal slávnemu čarodejníkovi Harrymu Potterovi. Neskôr vyštudoval právo, no vrátil sa k herectvu, a to ako jeden zo seriálových oteckov.

Posledné roky žne u televíznych divákov úspech v markizáckych seriáloch Mama na prenájom a Dunaj, k vašim službám. Málokto však vie, že Marek nie je iba hercom, ale aj úspešným podnikateľom.

Zdroj: TV Markíza

S podnikaním začal už počas vysokej školy, dnes má sieť prevádzok

S podnikaním v gastropriemysle začal už počas vysokej školy, jeho sieť podnikov sa odvtedy značne rozrástla a dnes ju tvorí deväť úspešných prevádzok. Ani on sa netají tým, že počas svojej cesty zažil vzostupy aj pády a vyrovnať sa musel aj s neúspechom. Jedno zo zariadení kedysi dokonca prevádzkoval aj vo Viedni, no musel sa s ním rozlúčiť.

Podnikateľské zámery dnes musí ladiť s prácou na pľaci a rodinným životom. „U mňa to bolo vždy také zladenie s herectvom, záviselo to od toho, koľko tých filmovacích dní do mesiaca mám, aby som to vedel zladiť a venovať sa podnikaniu aj dcérke. Mentálne to nepovyšujem jedno nad druhé,“ tvrdí herec.

„Herectvo ma neskutočne baví a napĺňa, ale je to nestály biznis, teraz som bol 8 rokov permanentne na obraze, ale to nikto nezaručí, že to ostane naveky, a môže sa pokojne stať, že ostaneme rok, dva, tri bez roboty. Tak mám rád otvorené aj zadné dvierka. Nepoľavujem ani v tom biznise,“ uviedol pre portál Pluska.

Ako sám tvrdí, herectvu sa môže venovať práve vďaka svojmu tímu zamestnancov, na ktorý sa môže spoľahnúť a ktorý mu s fungovaním podnikov výrazne pomáha. „Teraz mám 8, vlastne 9 prevádzok. Je to náročné hlavne pri nových prevádzkach, našťastie pri starých prevádzkach mám dobrý a stabilný manažérsky tím, ktorý mi výrazne pomáha,“ povedal.

Ľudia do 30 rokov chcú robiť maximálne 4 hodiny denne, ale zarábať tisíce

Nájsť dobrých zamestnancov však podľa neho nie je také jednoduché. „Je to extrémne náročné. Vo všeobecnosti mám taký pocit, že ľuďom sa už nechce pracovať. Teraz je také obľúbené spojenie work-life balance. To keď počujem, tak mám pocit, že ľudia do 30 rokov chcú robiť denne 4 hodiny maximálne, ale zarábať každý tisíce eur,“ podotkol Fašiang.