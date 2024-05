Rusko dostáva body za hokejové majstrovstvá, aj keď na nich má zákaz hrať. V tabuľke IIHF predbehlo aj Čechov

Krajina sa na šampionáte nezúčastňuje už tri roky – po tom, čo začala inváziu na Ukrajinu.

Majstrovstvá sveta v hokeji sa skončili minulý týždeň víťazstvom Česka. Po skončení šampionátu tímy štandardne za svoj výkon dostávajú body. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) však čelí v súvislosti s bodovaním bizarnej situácii. Aj napriek tomu, že sa Rusko pre vojnový konflikt nezúčastnilo už na troch majstrovstvách, body stále dostáva.

V rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie dokonca obsadzuje popredné priečky. Ak sa systém bodovania nezmení, budúci rok sa môže stať aj bez účasti lídrom rebríčka IIHF. O probléme informuje portál sport.aktuality.sk.

Filozofia bodovania je logická. Podľa toho, na akom mieste sa tím umiestni, taký počet bodov dostane. Do rebríčka sa ráta posledných päť turnajov, pričom platí, že váha daného šampionátu sa znižuje podľa toho, ako dávno sa hral. Bodovanie a poradie slúži na spravodlivé vytváranie skupín.

Hokej. Zdroj: TASR/Martin Baumann

Rusko dostáva body, aj keď nehrá

Po tom, čo Rusko i Bielorusko dostali na šampionáte stopku, IIHF vymyslela, ako ich z turnaja úplne nevyradiť. Ak by sa totiž Rusko v tabuľke posunulo na chvost, trpeli by tým slabšie tímy, ktoré o svoju účasť na šampionáte ťažko bojujú. Tým, že sú to slabšie tímy, pravdepodobne by v zápase s Ruskom neskórovali a na šampionát by sa nikdy nedostali.

Pre obe východoeurópske krajiny teda platí, že dostávajú body podľa toho, ako sa im darilo na predošlých majstrovstvách. Tým, že je Rusko silný tím, aktuálne sa dostalo už na druhú priečku.

Hokej. Zdroj: TASR/AP

Momentálne je prvá Kanada, druhé Rusko a tretie Česko. Aj keby Česi vyhrali zlato znova, v rebríčku sa pred Rusov nedostanú. Tí majú totiž už teraz garantovaný bodový zisk za striebro.

Problém má aj Kanada, ktorá musí šampionát opäť vyhrať alebo skončiť druhá, aby si udržala miesto v tabuľke. Rusko sa tak môže stať absolútnym lídrom majstrovstiev aj napriek tomu, že na nich fyzicky nehrá. To, či IIHF prehodnotí bodovanie, zatiaľ nie je známe.