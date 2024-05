Skupina The Black Eyed Peas sa vracia do Prahy. Pod holým nebom vystúpi už toto leto

Koncert sa bude konať 10. júla v Žlutých lázňach pre 6 000 ľudí.

Kapela oznámila nové koncerty v rámci svojho turné na svojom Instagrame. Do českej metropoly The Black Eyed Peas prídu po 14 rokoch. Naposledy hrali pre vypredanú O2 Arénu v roku 2010. Sieť GoOut oznámila predpredaj. Lístky sa začnú predávať 29. mája na poludnie a ich cena sa pohybuje od 50 € do 70 €.

Skupina Black Eyed Peas získala šesť cien Grammy a stojí za hitmi ako Pump It, I Gotta Feeling či Where Is the Love. Pôsobí od polovice 90. rokov, pričom najväčšie úspechy zaznamenala na prelome roku 2000. Významnou členkou skupiny bola v rokoch 2002 až 2011 speváčka Fergie. Hoci sa v roku 2015 na krátky čas vrátila, o tri roky neskôr kapelu definitívne opustila. Na turné tak vokály spieva filipínska speváčka J. Rey Soul.