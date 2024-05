V roku 2029 by sa hokejové MS mohli konať na Slovensku. Máme však nízke kapacity, budeme musieť postaviť novú halu

Rokovania sú v plnom prúde.

Súčasný prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan potvrdil, že sa začali rokovania o tom, kde sa budú konať majstrovstvá sveta v roku 2029. Do úvahy prichádza aj Bratislava či Brno.

Na Slovensku sa zatiaľ konali dva šampionáty v Bratislave aj Košiciach. Jeden v roku 2011 a druhý v roku 2019. Aj napriek tomu, že aktuálne predpisy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) neuvádzajú, aké musia byť minimálne kapacity štadiónov, naše haly sú podľa všetkého nedostatočné. Kapacita štadiónu v Bratislave je 10 055 a v Košiciach 8 378. Šéf IIHF Luc Tardif skonštatoval, že máme päť rokov na to, aby sme postavili niečo nové, informoval Športový čas.

Miroslav Šatan, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja. Zdroj: TASR/Jakub Kotian

V Česku sa už stavia aréna pre 13 300 divákov, dokončená by mala byť v roku 2026. „Kombinácia Brno – Bratislava by bola nádherná. To by nehrozili poloprázdne tribúny, ako keď mali spoločné MS Fínsko a Švédsko,“ povedal počas MS pre TASR šéf českého hokeja Alois Hadamczik.

Štyridsaťdeväťročný bývalý hokejista a prezident SZĽH uviedol: „V kuloároch sa už objavili šumy o možnom kandidátovi na usporiadateľa MS 2029. My sa budeme teraz rozprávať o tom, či sa do tohto boja zapojíme aj my a v akej forme. Či by sme do toho šli sami alebo ako spoluorganizátor.“

Zatiaľ nie je nič oficiálne potvrdené. V priebehu najbližších mesiacov by mal padnúť oficiálny verdikt. „Na stole“ sú tri rôzne alternatívy: