Slovensko má problém s reklamným smogom. Toto mesto má kreatívne riešenie, ako ho znížiť

Žilina rieši reklamný smog po svojom, reklamy sú presunuté na autobusy.

Presunutie reklám na autobusy je šikovné riešenie. Príjmy z reklamy pôjdu na zlepšenie verejnej dopravy, a nie do vreciek súkromných vlastníkov statických plôch. Týmto krokom mesto Žilina podporí udržateľnejšie a zodpovednejšie využívanie verejného priestoru.

S projektom Udržateľná reklama, ktorého cieľom je podporiť pozitívne vnímanie reklamy vo verejnej doprave s dôrazom na jej prínos a užitočnosť, prišla reklamná agentúra MOBILBOARD. Nadviazala spoluprácu s organizátorom Integrovanej dopravy Žilinského kraja (IDŽK) a získala zastúpenie pre viac ako 400 autobusových plôch v Žilinskom kraji.

Takto vyzerá udržateľná reklama

Reklama na verejnej doprave je obľúbená, pretože vizuálne funguje, ale zároveň neobťažuje verejnosť. Agentúra ročne spracuje viac ako 800 kampaní pre veľkých aj malých klientov a mediálne domy. Vozidlá Žilinského kraja tak doplnia celoslovenskú sieť prímestskej autobusovej dopravy a MHD, ktorú MOBILBOARD prevádzkuje v spolupráci s dopravcami na Slovensku a v Českej republike.

Projekt Udržateľná reklama má pomôcť rozvoju regionálnych firiem, ktoré môžu v Žilinskom kraji využívať 16 reklamných formátov. Súčasne podporí verejnú dopravu a ponúkne regiónom inteligentné riešenie, ktoré pomôže znížiť nelegálny reklamný smog.

No a aká je udržateľnosť reklamy na vozidlách MHD? „Udržateľná reklama v našom poňatí znamená, že na reklamu využívame plochy, ktoré už existujú, majú svoj účel a sú prospešné pre všetkých zúčastnených, to znamená pre zadávateľov reklamy, dopravcov, mesto a región, ale aj pre verejnosť. Miestnym podnikom ponúkneme efektívne a dlhodobo viditeľné plochy. Príjmy z reklamy sa prostredníctvom organizátora dopravy vrátia do kraja a mesta, čo sa môže pozitívne prejaviť v zlepšení služieb verejnej dopravy. Tým sa celý cyklus uzatvára,“ uviedla riaditeľka spoločnosti MOBILBOARD Radmila Pospíšilová.

Týmto projektom chce agentúra inšpirovať i ďalšie regióny. Výsledkom by mala byť racionálna motivácia pre tento typ spolupráce, ktorá by mohla výrazne prispieť k zníženiu presýtenosti reklamou v jednotlivých regiónoch.

„Som rada, že sa nám podarilo dohodnúť spoluprácu a získali sme možnosť realizovať reklamné kampane v Žilinskom kraji. Koncom minulého roka hrozil v kraji zákaz reklamy na autobusoch. Preto veľmi oceňujem profesionálny prístup vedenia IDŽK, ktoré tento projekt spolupráce presadilo na pôde Žilinského kraja a že sa zámer podarilo zrealizovať,“ vyjadrila poďakovanie Radmila Pospíšilová.

Podľa Pospíšilovej ide o úplne nové vnímanie spolupráce na úrovni reklamy medzi dopravcom, organizátorom dopravy a reklamnou spoločnosťou, ktorá podpisom zmluvy zabezpečí prehľad a koordináciu reklamy na autobusoch v kraji.