Lenka Šóošová zverejnila na rozlúčku s Teleránom emotívne video. Dnes odmoderovala poslednú reláciu

Diváci sa dnes rozlúčili s obľúbenou moderátorskou dvojicou z Telerána – Lenkou Šóošovou a Romanom Juraškom. Je čas na zmenu, ohlásili pred pár dňami koniec po dlhých takmer dvadsiatich rokoch. Moderátorka sa teraz s fanúšikmi na Instagrame podelila o dojemné zábery, ktorými dala bodku za dôležitou etapou svojho života.

„Teleráno je moja srdcová záležitosť, splnený sen, veľká časť mojej identity a tiež kus života. Cítim však, že sme si už všetko odovzdali a náš spoločný čas sa naplnil. S divákmi Telerána sa lúčim s obrovskou pokorou a vďakou. Navždy ostávate v mojom srdci a nič vás nenahradí,“ napísala Lenka k rozlúčkovým záberom z legendárnej relácie.

Lenka a Roman boli doposiaľ najdlhšie vysielajúcou moderátorskou dvojicou na slovenských obrazovkách. Divákom televízie Markíza ranné vstávanie spríjemňovali takmer dve dekády. Posledné spoločné Teleráno odmoderovali v utorok 28. mája.

V príspevku sa poďakovala všetkým kolegom, divákom a vyzdvihla podporu, trpezlivosť a porozumenie svojej rodiny. „Moja úprimná vďaka patrí aj celému tvorivému tímu v zákulisí, ktorého mená a tváre možno nepoznáte, no práve vďaka nim sa na vysielanie každé ráno pozeráte. Bol by to príliš dlhý zoznam, ak by som mala vymenovať všetkých. Spomeniem teda iba jedno meno. Roman Juraško, ďakujem za túto životnú jazdu,“ odkázala dlhoročnému parťákovi.

Povzbudzujúce komentáre jej pod príspevok napísali viaceré známe tváre, okrem iného aj Adela Vinczeová, Tamara Heribanová, Adriana Poláková a mnohí ďalší.