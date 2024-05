Joe Biden hľadá manažéra pre memes. Záujemcov láka na plat 85-tisíc dolárov

Americký prezident sa chce priblížiť mladým voličom.

Americký prezident Joe Biden a jeho kampaňový tím hľadajú zamestnanca na pozíciu partner a content manažér pre meme stránky. Bidenovi má pomáhať v kampani tým, že bude vytvárať meme a zvýši tak prezidentov dosah v online priestore, informuje portál Business Insider.

Prezident na prácu láka aj platom 85-tisíc dolárov ročne. Manažér by mal na starosti budovanie vzťahov s podcastermi, digitálnymi médiami a veľkými meme stránkami. Záujemca o prácu ale musí počítať s tým, že by sa musel presťahovať do Wilmingtonu v štáte Delaware.

Biden sa chce týmto krokom prihovoriť mladým voličom. Podľa prieskumov je Gen Z najväčším konzumentom memes. Americký prezident im chce ukázať, čo všetko vo svojej funkcii robí a akým témam sa venuje.

Anketa: Bral by si takú prácu? Jasné. Možno, zvážil by som to. Nie. Jasné. 36 % Možno, zvážil by som to. 55 % Nie. 9 %