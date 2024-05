Nové trendy v hydratácii pleti pre dokonalý vzhľad

Azda všetky ženy chcú, aby ich pleť vyzerala mladistvo a dokonalo v každom veku.

Dnes sa kladie omnoho väčší dôraz nielen na efekt jednotlivých zložiek, ale aj na ich pôvod. A čím viac z nich je prírodných, tým lepšie! Pokojne tak môžeme hovoriť o úplne novej ére v starostlivosti o pleť.

K prírode sa tak postupne vraciame vo všetkých oblastiach života – a inak to nie je ani v kozmetike. Práve preto sa mnoho vedcov začalo viac zaoberať prírodnými látkami a ich účinkami na pleť a mladistvý vzhľad. Jednou z týchto látok je kyselina hyalurónová v botanickej forme. Táto prírodná zložka nielenže intenzívne hydratuje, ale tiež podporuje regeneráciu pleti a udržuje jej elasticitu. Vďaka tomu sa stala základom najúčinnejšej starostlivosti o pleť, akú dnes poznáme.

Kyselina hyalurónová ako ju nepoznáme

„Čo nemôžem zjesť, si nedám na tvár.“ Tento výrok patrí Annemarie Lindner, zakladateľke kozmetiky ANNEMARIE BÖRLIND, jednej z mála kozmetických spoločností, ktoré od svojho vzniku kladú dôraz na čisté prírodné zložky vo svojich výrobkoch. Tento prístup si zachovávajú už viac ako 65 rokov a aj dnes je táto kozmetika synonymom čistoty a kvality v kozmetickom priemysle.

Medzi najväčšie inovácie značky ANNEMARIE BÖRLIND v oblasti anti-agingu patrí využitie bielej hľuzovky, vývoj vegánskeho retinolu, použitie kyseliny hyalurónovej v botanickej forme a využitie bioaktívnych peptidov, ktoré stimulujú prirodzenú produkciu kolagénu a elastínu, čím prispievajú k pevnejšej a mladšie vyzerajúcej pleti. Tieto prírodné ingrediencie, spolu s vedeckými poznatkami, zabezpečujú vysokú účinnosť a šetrnosť produktov ANNEMARIE BÖRLIND.

Od kohútich hrebeňov k prírodnej čistote

Vedeli ste, že konvenčná kyselina hylaurónová, akú poznáme, sa zvykla extrahovať z kohútich hrebeňov, alebo dokonca zo žraločej kože? A ak by mala nasledovať Annemarie Lindner svoj výrok, asi uznáte aj vy, že by chcelo guráž si vložiť do úst tieto suroviny. A preto v kozmetike ANNEMARIE BÖRLIND nenájdete žiadne živočíšne extrakty. Namiesto konvenčnej kyseliny hyalurónovej používajú jej prírodnú a ešte účinnejšiu alternatívu, výťažok z čínskej huby tremella fuciformis – botanickú kyselinu hyalurónovú.

TOP produkty s kyselinou hyalurónovou

Unikátnosť kyseliny hyalurónovej v produktoch ANNEMARIE BÖRLIND spočíva v jej využití viacerých pokročilých technológií, ktoré sú základom omladzujúcej starostlivosti. Jednou z týchto technológií je patentovaná zložka 3D matrix, ktorá sa používa v anti-aging línii SYSTEM ABSOLUTE. Táto technológia využíva trojrozmerné molekuly kyseliny hyalurónovej na zabezpečenie intenzívnej hydratácie, ochrany a obnovy na až troch rôznych úrovniach pokožky.

Okrem toho značka využíva aj ďalšie inovatívne prístupy a prírodné zložky, aby zabezpečila maximálnu starostlivosť o pleť, kombinujúc najlepšie prírodné ingrediencie s pokročilou vedeckou technológiou.

Hydratačný zázrak s 211% zlepšením

Dôkazom úžasných účinkov botanickej kyseliny hyalurónovej je jedna z najnovších inovácií tejto prírodnej kozmetiky – intenzívne sérum Hydro Booster. Sérum obsahuje vysoké koncentrácie až dvoch typov kyseliny hyalurónovej a výsledky sú ohromujúce. Hydro Booster zvyšuje hydratáciu pokožky až o neuveriteľných 211 % s trvajúcim účinkom 24 hodín.

Zdroj: Annemarie Börlind

Obsahuje už spomínanú botanickú kyselinu hyalurónovú, ktorej štúdie ukázali, že jej molekuly sú takmer rovnaké ako tie v ľudskej pokožke. To znamená, že je mimoriadne efektívna a kompatibilná s našou pleťou, čo prináša neobyčajné účinky našej pleti - vypĺňa vrásky zvnútra, čím pleť viditeľne omladzuje a zjemňuje.

Kľúčová je kvalita

„Vďaka prírodným látkam môžete dosiahnuť oveľa mladší vzhľad bez potreby estetických zákrokov. Je však zásadné, aby tieto zložky boli v kozmetike prítomné v najvyššej kvalite a dostatočnom množstve. A to zabezpečujú produkty od nemeckej značky ANNEMARIE BÖRLIND“, hovorí ambasádorka a CEO distribúcie značky pre slovenský a český trh, Henrieta Martinková.

Zdroj: Annemarie Börlind

HIT tejto sezóny pre dokonalú hydratáciu

Pre účinky a zmeny, ktoré dokáže botanická kyselina hyalurónová v pokožke vytvoriť, ju môžete nájsť aj v jednom z najobľúbenejších produktov ANNEMARIE BÖRLIND, a to v dennom kréme AQUANATURE. Jeho účinok je navyše posilnený kmeňovými bunkami z papyrusu, ktoré podporujú elasticitu pokožky, čím prispievajú k jej mladistvejšiemu vzhľadu. Hydratačný denný krém AQUANATURE je ideálnou voľbou pre tých, ktorí sa snažia riešiť prvé príznaky starnutia a zároveň potrebujú efektívne bojovať proti dehydratácii pokožky. Pravidelné používanie tohto produktu poskytuje pleti hladkosť, žiarivosť a vitalitu.

Zdroj: Annemarie Börlind

ANNEMARIE BÖRLIND nezabúda ani na oči a očné okolie. Ak im chcete dopriať kvalitnú dávku hydratácie, siahnite po hyalurónových obkladoch, ktoré vás zbavia nielen únavy, ale aj vrások. Tieto hydrogélové očné obklady sú napustené vegánskou kyselinou hyalurónovou z čínskej huby a extraktom zmyjovca konjakového, ktoré okamžite osviežia, vyhladia a upokoja citlivú pokožku očného okolia. Ich príjemné chladenie pomáha zmierňovať očné opuchy a vačky, zatiaľ čo pravidelné používanie pomáha vyhladiť jemné línie a vrásky, poskytujúc tak očiam zaslúženú starostlivosť a oddych.

Zdroj: Annemarie Börlind

Biolifting pre redukciu vrások a anti-aging

Ak hľadáte efektívne anti-aging riešenia, určite by ste mali vyskúšať prípravky Naturoyale Biolifting, ktoré zákazníčky veľmi obľubujú. Tieto produkty využívajú unikátny bioliftingový komplex, ktorý kombinuje bielu hľuzovku a botanickú kyselinu hyalurónovú. Táto kombinácia umožňuje hĺbkovú hydratáciu a redukciu vrások bez potreby injekcií.

Špeciálne zložky v prípravkoch Naturoyale Biolifting stimulujú prirodzené regeneračné procesy pokožky, podporujú metabolizmus a hydratáciu. Aktivujú tvorbu kolagénu a redukujú hĺbku vrások, čím pleť zanechávajú žiarivú, mladistvú a jemnú.

Zdroj: Annemarie Börlind

Oplatí sa vyskúšať

Liftingové sérum Naturoyale Biolifting na zrelú pleť – chráni pleť pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia. Pomáha vyhladzovať, spevňovať a rozžiariť pleť, podporuje vstrebávanie ďalších látok z použitých prípravkov.

Nočný krém Naturoyale Biolifting na zrelú pleť – tento nočný krém obsahuje unikátny bioliftingový komplex, ktorý počas noci podporuje obnovu kožných buniek v súlade s prirodzeným biorytmom pleti. Posilňuje kolagénové vlákna, viditeľne spevňuje pleť a vyhladzuje vrásky.

