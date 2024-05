Tesco vystavilo v slovenských predajniach šaty, z ktorých si môžeš odstrihnúť. Toto je ich skutočný účel

Dokážeš si odstrihnúť kus oblečenia? Istá skupina ľudí musí, pretože nemá na výber.

Predstav si, že si zo svojho obľúbeného oblečenia budeš musieť odstrihnúť kus látky. Niektoré ženy sa tomu nevyhnú, pretože si menštruačné potreby nemôžu dovoliť. Vložky či tampóny nahrádzajú kúskom látky, vreckovkami, toaletným papierom či vatou. Tesco sa rozhodlo pomôcť ženám znižovať náklady na menštruačné potreby a odstrihlo hodnotu DPH z cien produktov vlastných značiek.

Tam však nekončí. V boji proti menštruačnej chudobe takisto podporí projekt menštruačných skriniek a v spolupráci s banskobystrickou župou dodá hygienické potreby na dievčenské toalety na školách.

„Uvedomujeme si, že pre mnohé ženy je nákup menštruačných potrieb skutočným problémom. Ako jeden z najväčších súkromných zamestnávateľov, kde ženy tvoria až 71 % z celkového počtu kolegov a kolegýň Tesca na Slovensku, chceme svojou troškou prispieť k tomu, aby sme im túto situáciu uľahčili. Preto pokryjeme hodnotu DPH vložiek a tampónov vlastných značiek a pomôžeme ich urobiť pre naše zákazníčky ešte dostupnejšie,“ hovorí riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku Katarína Pšenáková.

Dodáva: „Veríme, že je dôležité otvárať aj také citlivé témy, akou je menštruačná chudoba, pretože môže mať vážne psychické, fyzické, sociálne aj finančné dosahy na životy žien.“

Až 44 percent Sloveniek sa aspoň raz v svojom živote stretlo s menštruačnou chudobou a 16 percent ju zažíva aj v súčasnosti, pričom pre dve percentá je to pravidelný problém. Častejšie sú to samoživiteľky a ženy s nižším príjmom. Vyplýva to z exkluzívneho online prieskumu Menštruačná chudoba na Slovensku agentúry NMS pre spoločnosť Tesco.

Tri štvrtiny žien trpiacich menštruačnou chudobou sa kvôli nákupu menštruačných potrieb musia obmedzovať. Najčastejšie sa obmedzujú pri nákupe potravín, oblečenia a služieb pre starostlivosť o seba. Šesť percent opýtaných dokonca priznalo, že používa náhrady za menštruačné potreby. Jedno však majú všetky ženy spoločné. Až 96 percent uviedlo, že dámske hygienické produkty počas menštruácie považuje za základnú potrebu.

„Menštruačná chudoba nie je len súčasťou chudoby, ktorú bežne vidíme. Nedostatok informácií a prítomnosť stigmy môže prispievať k jej neviditeľnosti a to vedie k tomu, že sa vyskytuje naprieč rôznymi vrstvami spoločnosti. Preto ako projekt Dôstojná menštruácia pod OZ inTYMYta vítame iniciatívu spoločnosti Tesco znížiť cenu menštruačných potrieb o hodnotu ich DPH,“ vysvetľuje koordinátorka projektu Dôstojná menštruácia občianskeho združenia inTYMYta Natália Blahová.

Menštruačná chudoba ohrozuje aj zdravie žien

Ľudia žijúci v menštruačnej chudobe používajú často náhrady potrieb na zachytávanie menštruačnej tekutiny, ktoré môžu priamo ohrozovať ich zdravie a život. Medzi takéto alternatívy patria toaletný papier, noviny, staré handry, špongie, ale aj iné. Ľudia v menštruačnej chudobe zvyknú používať menštruačné potreby aj dlhšie, ako je určené, alebo opakovane, aby znížili počet potrebných kusov, čím opäť priamo ohrozujú svoje zdravie.

Práve rozstrihané šaty od módnej návrhárky Claudie Kolesárovej sú symbolom edukačnej kampani Tesca o menštruačnej chudobe vo vybraných predajniach a na svojich interných aj externých informačných kanáloch.

„Menštruačné zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, a nie iba neprítomnosť choroby alebo slabosti v súvislosti s menštruačným cyklom. Krvácanie počas cyklu vyžaduje súbor hygienických opatrení, ktoré vyžadujú nemalé finančné náklady. Milióny žien na svete nemajú dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie týchto základných hygienických štandardov, čo vedie k sociálnemu vylúčeniu, ale aj k zvýšeným rizikám niektorých infekcií súvisiacich s pomnožením patogénnych mikroorganizmov,“ upozorňuje prednosta II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava v Nemocnici Ružinov, profesor MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., MPH.

Menštruačný cyklus je fyziologický dej, ktorý sa deje približne u 1,8 miliardy osôb na celom svete. Podľa profesora Záhumenského je menštruačná chudoba súčasťou celkovej núdze, ktorá môže narúšať reprodukčné práva žien, napríklad aj pri nemožnosti zabezpečiť si finančne adekvátnu ochranu pred neželaným tehotenstvom. Krajiny, ktoré riešia tieto problémy komplexne, majú nízky výskyt neželaných tehotností a z nich vyplývajúcich nežiaducich reprodukčných javov.

Európska únia členským štátom umožňuje znížiť DPH na menštruačné potreby. Tesco si uvedomuje výzvy, s ktorými sa ženy stretávajú počas svojich dní. Aj preto ako prvé prišlo s iniciatívou pokryť hodnotu DPH dámskych hygienických potrieb vlastných značiek, a to dlhodobo. V snahe podporiť a zlepšiť životy žien sa súčasne rozhodlo zvyšovať povedomie o tejto téme a realizovať konkrétne kroky. Od minulého roka reťazec poskytuje menštruačné potreby svojim kolegyniam na pracovisku zdarma.

Každý projekt zníženia menštruačnej chudoby je vítaný

Menštruačné potreby sú nevyhnutným mesačným výdavkom každej ženy a pre mnohé sú nákladnou položkou, najmä pre ženy žijúce vo vylúčených komunitách, ale aj pre rodiny s viacerými deťmi či pre neúplné rodiny. Podľa prieskumu by až 90 percent žien privítalo finančnú pomoc od štátu pri nákupe menštruačných potrieb a 80 percent žien by ocenilo menštruačné potreby zdarma na pracoviskách a vo verejných budovách.

Prvou lastovičkou vo verejnej správe na Slovensku je Banskobystrický kraj. Ten od roku 2022 poskytuje na toaletách vo svojich zariadeniach, ako sú úrady či stredné školy a školské zariadenia, menštruačné potreby zadarmo.

„Študentky našich župných stredných škôl majú bezplatné menštruačné potreby k dispozícii už takmer dva roky a stalo sa to u nás štandardom. Tak ako je na toaletách bežné mydlo alebo toaletný papier, tak je normálne, aby tu boli k dispozícii aj tieto potreby. Študentky ich využívajú, robíme si pravidelný prieskum medzi školami a ujalo sa to,“ prezrádza predseda Banskobystrického kraja Ondrej Lunter.

Dodáva: „Osobne ma veľmi teší, že sa o tému menštruačnej chudoby zaujíma čoraz viac spoločností. Vážim si aj túto podporu, vďaka ktorej získajú naše stredné školy menštruačné potreby v hodnote 6 000 eur, čo pokryje približne polročnú spotrebu. Ďakujem a verím, že sa inšpirujú aj ďalšie kraje či samotná vláda, podobne, ako je to napríklad v Škótsku, ktoré uzákonilo bezplatné menštruačné potreby pre všetkých. Menštruačná chudoba je reálny problém, ktorý môžeme spoločne zmierniť.“

Ďalším projektom na zníženie dôsledkov menštruačnej chudoby je nová spolupráca Nadácie Tesco s organizáciou InTYMYta, ktorá na Slovensku zastrešuje projekt Dôstojná menštruácia. Spoločne aj s organizáciou Spolka pracujú na výrobe a implementácii Menštruačných skriniek, ktoré sprístupňujú menštruačné potreby na školách, v komunitných centrách a v organizáciách, ktoré podporujú ľudí v núdzi.

Tesco vlani podporilo aj unikátny projekt MenstruStation, ktorý pripravili stredoškoláčky z Bratislavy a vďaka ktorému majú teraz všetky žiačky strednej školy k dispozícii dostatok dámskych hygienických potrieb počas celého roka.

Reťazcu dlhodobo záleží na podpore žien, preto sa v rámci svojej stratégie v oblasti diverzity a inklúzie sústreďuje napríklad na rovnosť v odmeňovaní, vyrovnávanie rodového rozdielu v odmeňovaní, tzv. gender pay gap. Okrem iného rieši kariérnu podporu kolegýň či rôzne benefity, ako sú možnosti flexibilnej práce či dorovnanie materskej dovolenky do 100 % čistej mzdy.