Ľudia v bazéne močia častejšie, ako priznávajú, zistili vedci. Skutočné množstvo moču ťa prekvapí

Blížiaca sa letná sezóna medzi verejnosťou opäť otvorila kontroverznú tému cikania do bazéna. Portál Daily Mail upozornil na príspevok na diskusnom fóre Mumsnete, kde sa používateľka pod prezývkou Blondiebeachbabe ostatných rozhorčene pýta, čo si myslia o močení do bazéna.

„Práve som sa vrátila z dovolenky v teple. Hotel mal krásny veľký bazén so zabudovaným barom ponúkajúcim rozličné druhy koktailov, vín a pív. Ľudia v ňom trávili hodiny popíjaním a rozprávaním. Som si istá, že všetci cikajú do bazéna. Čo si myslíte vy?“ napísala, čím vyvolala búrlivú diskusiu. Medzi množstvom pohoršených používateľov sa našli aj takí, ktorí túto dovolenkovú neresť bez okolkov priznali.

Cikanie nie je horšie ako pot, tvrdia niektorí

„Každý, kto hovorí nie, určite klame. Áno, cikám do bazéna,“ priznal jeden z nich. „Na to sú chemikálie – cikanie nie je horšie ako pot, sliny, sople,“ dodal ďalší. Drvivá väčšina komentárov však močenie do bazéna znechutene odsúdila.

Do diskusie sa pridali aj matky detí, podľa ktorých plienky do vody zachytia len malé množstvo moču a veľká časť v skutočnosti skončí v bazéne. Močenie do bazéna pred pár rokmi priznal aj legendárny americký olympijský plavec Michael Phelps. „Myslím, že všetci čúrajú do bazéna,“ povedal v roku 2012 pre Wall Street Journal.

Anketa: Močil si niekedy do bazéna? Fuj, nikdy. Občas. Áno, pravidelne. Fuj, nikdy. 59 % Občas. 23 % Áno, pravidelne. 18 %

Že nejde o ojedinelé prípady dovolenkárov a návštevníkov kúpalísk, potvrdila aj štúdia vedcov z Univerzity v Alberte v Kanade. Podľa výsledkov verejný plavecký bazén obsahuje v priemere 75 litrov moču. „Naša štúdia poskytuje ďalší dôkaz, že ľudia skutočne močia vo verejných bazénoch a vírivkách,“ uviedla autorka štúdie Lindsay K Jmaiff Blackstock.

Moč a pot v kombinácii s chlórom a ďalšími dezinfekčnými zložkami vo vode bazénov môžu spôsobiť podráždenie očí aj dýchacie problémy. Odborníci tak odporúčajú vykonávať potrebu výhradne na toaletách a pri odchode z bazéna radia osprchovať sa.