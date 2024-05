Prekliatie obrazu plačúceho chlapca: jeho majiteľom vyhoreli domy do tla. Plamene ušetrili len maľbu

Maľba, z ktorej boli sériovo vytlačené tisíce kusov, spustila v Anglicku masovú hystériu. Poverčiví ľudia obrazy spaľovali a bulvár prinášal stále mrazivejšie príbehy o plačúcom chlapcovi. Boli však tieto obrazy skutočne prekliate?

4. september 1985 Nottingham, Veľká Británia – Zatiaľ čo sa súrodenci hrajú v detskej izbe, matka Jane McCutchin je v kuchyni a spratáva riad po obede. Každý tanier, ktorý umyje, hneď aj vysuší a odloží do linky. Chce mať čím skôr poriadok, aby si mohla oddýchnuť. Od rána sa totiž ani na minútu nezastavila.

V momente, keď prestane lietať po kuchyni ako tornádo a zastaví sa, aby utierkou vysušila práve umytý plech, obzrie sa za seba. Celý čas má hnusný pocit, že ju niekto sleduje. Na niekoľko sekúnd sa zastaví a zahľadí sa na obraz visiaci nad jedálenským stolom. Prisahala by, že sa na ňu plačúci chlapec z maľby uprene pozerá.



Jane sa otočí naspäť k linke a suchý plech odloží do rúry. Prejde k chladničke, ktorá je na opačnej strane miestnosti, otvorí ju, zohne sa a vytiahne z nej studený kolový nápoj. Kým je skrčená, opäť sa jej oči zatúlajú k maľbe. Žene prebehne po chrbte mráz. Je si takmer istá, že plačúci chlapec pohol hlavou jej smerom.

Vyleje si kolu do pohára, oprie sa o linku a upije si niekoľko veľkých dúškov. Jane, upokoj sa. Blúzniš. Si iba unavená, zašomre si šepotom popod nos. Nepríjemný pocit v kostiach ju však prinúti ísť skontrolovať deti. Pootvorí dvere do detskej izby, a keď sa presvedčí o tom, že sú v poriadku, vráti sa do kuchyne.

Jane vykríkne. Ručne vyrobené závesy sú v plameňoch a pomaly sa od nich chytá aj obrus na stole. V priebehu sekúnd je celá miestnosť zahalená v dyme. Hustý a sivý dym sa vznáša aj nad desivým obrazom. Keď sa naň Jane letmo pozrie, takmer zinfarktuje. Civí na ňu chlapec z maľby s diabolským úsmevom na perách.

Vystrašená žena vtrhne do detskej izby, zdrapne deti a vybehne s nimi pred dom. Hoci sa jej ich obe podarí zachrániť, nasledujúce minúty sú pre ňu ako z hororu. Bezmocne len stojí pred budovou a musí sa prizerať, ako všetok jej majetok a spomienky končia v plameňoch. Plače, stíska deti a čaká na príchod hasičov.

Keď sa im po niekoľkých hodinách podarí uhasiť oheň a dovolia jej vstúpiť dovnútra, neverí vlastným očiam. Z domu zostali len sutiny so sčernenými kusmi nábytku. Drevené parkety sú na niektorých miestach skryté pod nánosom popolu, inde premočené vodou.

Hneď ako Jane vkročí do kuchyne, zmocní sa jej úzkosť. Celá zhorela do tla. Teda až na obraz chlapca. Maľba vyzerá, akoby ju magicky plamene obišli.

Podíde čiernej k stene, sfúkne z obrazu prach a spustí hysterický plač. Plačúci chlapec na ňu pleští svoje obrovské oči. Obrovské oči, z ktorých určite ide niečo diabolské. Okamžite strhne obraz zo steny a vyšmarí ho do kontajnera, kam vyhadzujú hasiči sutiny.

Mrazivý príbeh Jane, bohužiaľ, nie je jediný. Takmer identické nešťastie postihlo v 80. rokoch desiatky majiteľov tajomnej maľby. Ľudia vo Veľkej Británii si preto začali myslieť, že obraz je prekliaty a prináša skazu. Šírili sa legendy, že ak si ho niekto povesí na stenu, stratí svojich príbuzných.

Maľba, z ktorej boli sériovo vytlačené tisíce kusov, spustila v Anglicku masovú hystériu. Poverčiví ľudia obrazy spaľovali a bulvár prinášal stále mrazivejšie príbehy o plačúcom chlapcovi. Boli však tieto obrazy skutočne prekliate?

Domy a byty v plameňoch

Začiatok najdesivejšej záhady dejín Anglicka sa datuje do 50. rokov minulého storočia. Práve vtedy mal istý španielsky umelec Giovanni Bragolin namaľovať sériu obrazov malého plačúceho chlapca, píše Medium.

Španiel svoje maľby údajne predával turistom s tým, že ide o spomienku na siroty z druhej svetovej voľby. Jeho diela si obľúbili najmä britské mladé páry. Vo Veľkej Británii sa predali až tisícky výtlačkov jeho malieb, ktoré si našli miesto v domovoch mnohých Angličanov.

O tom, že je obraz prekliaty, sa však začalo medzi ľuďmi šepkať až v septembri 1985. Bulvárny plátok The Sun vtedy vydal desivý článok o požiari v dome rodiny McCutchinovcov.