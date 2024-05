Dana prekonala anorexiu: Stratila som menštruáciu aj chuť na sex. Spúšťačom boli poznámky o mojich stehnách a Instagram

Sociálne siete a komentáre okolia prinútili len 16-ročnú Danu prestať jesť. Keď sa svoj problém rozhodla riešiť, mentálna anorexia sa zmenila na záchvatové prejedanie. Akú zásadnú vec by dnes pri liečbe robila inak a dokáže si človek pomôcť aj sám?

V skúmaní duševného zdravia sa anorexia (závažné psychické ochorenie charakterizované obavami z priberania – pozn. redaktorky) vníma ako jedna z najzávažnejších porúch stravovania. Za diagnózou, v ktorej človek podstupuje boj s vlastným telom a sebahodnotou, sa skrýva aj silný príbeh 23-ročnej Slovenky Dany, ktorá v snahe vyzerať ako vyrysovaná fitneska z Instagramu a splniť očakávania spoločnosti prijímala len minimum kalórií. Jej telo si za extrémny životný štýl vypýtalo daň. Otvorene nám priznala, že okrem toho, že nemala menštruáciu, sa jej vytratila aj chuť na sex.

„V prvom ročníku na strednej, keď som mala 16 rokov, sa prirodzene začalo meniť moje telo a začalo vyzerať viac žensky. U mňa sa zmena prejavovala tak, že som naberala a nejakým spôsobom som začala vnímať komentáre na svoju adresu od rodinných príslušníkov, učiteľky, ale aj z radov spolužiakov,“ hovorí pre Refresher.

Na otázku, či je dnes Danka so svojím telom spokojná, s úsmevom odpovedá: „Počúvaj, áno a veľké áno. Myslím, že som práve v najlepšom štádiu svojho životného štýlu. Niekedy sa tak zamyslím a poviem si: wow, dala si to a je to super pocit!“ Zdroj: Pexels/Polina Tankilevitch

„Toto bol ten konkrétny štartér a okrem toho sa k tomu pridružili aj sociálne siete, kde som sledovala, nie úplne rozumne, niektoré profily fitnes tréneriek a mala som víziu vyzerať ako ony,“ dodáva. Hoci sa jej problém podarilo odhaliť včas a predišla najhoršiemu, extrémne chudnutie vystriedal jojo efekt a záchvatové prejedanie.

Dnes je z nej 23-ročná študentka práva na Univerzite Komenského, žije zdravo a je šťastnejšia ako kedykoľvek predtým. Dankina náročná cesta za sebaprijatím, zdravým telom a mysľou dáva výkričník pred tým, ako používať sociálne siete a ako sa obrniť pred stereotypmi spoločnosti.

Jedným z kľúčových momentov, ktoré u teba spustili anorexiu, boli nemiestne komentáre tvojho okolia a rodiny. Môžeš nám ich, prosím, priblížiť?Jedna z poznámok, ktoré som doma počúvala, bola, že sa mi šúchajú stehná a mala by som tam mať medzeru, takzvaný thigh gap, že je to tak na žene krajšie. Dnes je to opäť trend, najmä na Tiktoku, a je veľmi nebezpečný. Ja som však nevedela, ako tento imidž dosiahnuť, už vtedy som mala na stehnách svalstvo, keďže som veľa športovala, bicyklovala, behávala, hrala futbal, chodila korčuľovať, plávať.

Danka si v tínedžerskom veku prešla dvoma rôznymi poruchami príjmu potravy. V článku ti prezradí, ako sa z toho dostala. Zdroj: Pexels/SHVETS production



No a potom nastala ešte jedna situácia, ktorá ma veľmi zasiahla a doteraz si ju detailne pamätám.

Spolužiačka mi povedala, že na to, koľko mám kíl, vraj vyzerám, že som ťažšia. Hoci ona vážila povedzme približne rovnako, ja som bola väčšia kvôli svalom. To, že gram tuku a gram svalu vyzerá úplne inak, mi však neskôr vysvetlil až môj tréner. Vtedy som si niečo také neuvedomovala a bola som nešťastná.

Môžeš nám prezradiť, aká bola tvoja váha a výška pred anorexiou a počas nej?

V čase, keď som si začala uvedomovať tieto poznámky, som mohla mať 175 centimetrov a asi 55 kg, čo už vtedy bolo pomerne menej, ako som mala mať. Ja som však išla ešte nižšie na 49 kg, pričom ideálna váha pri spomínanej výške je 65 kg.

Aj napriek výrazne nižšej váhe však u teba nebola anorexia do veľkej miery vizuálne pozorovateľná.

Presne tak. Opäť tu zohrali rolu svaly, skrátka sa nedokázali stratiť a len tak vymazať.





Tvoj príbeh je dokonalým príkladom toho, že anorexia sa stále v spoločnosti stretáva so stereotypným vizuálnym vnímaním a mnohokrát zabúdame na jej psychický charakter.Na úvod poviem len toľko, že zo seba nechcem robiť žiadneho odborníka, som len niekto, koho možno nazvať preživším a kto má s anorexiou skúsenosť. Ale presne tak, ako hovoríš. Okolo anorexie je naozaj hrozný stereotyp, pretože si automaticky predstavujeme, poviem to veľmi odporne, človeka, ktorý je kosť a koža. Anorexiu však nemusíme zaznamenať len tým, že sa na niekoho pozrieme. Naopak. Anorexia je podľa mňa do veľkej miery orientovaná len v psychickej oblasti, ide o mentálne ochorenie a veľa ľudí si to neuvedomuje.

Zdroj: Unsplash/Emiliano Vittoriosi

Poznala som dievča, ktoré jedlo len jedno jablko denne a napriek tomu bolo väčších tvarov. Ja som mala silné stehná, trup bol trochu chudší ako priemerne na moju výšku, ale chvalabohu som sa do tej stereotypnej fázy nestihla dostať.

Ako vyzeral tvoj jedálniček v praxi?

U mňa to vyzeralo tak, že som jedla minimálne porcie. Porciu, ktorú dnes zjem na raňajky, som si vtedy rozkúskovala na tri jedlá denne. To znamená, že keď dnes raňajkujem jogurt s celým banánom, do toho dám dve polievkové lyžice vločiek, oriešky a nejaké arašidové maslo, tak vtedy som ráno jedla len jogurt s jednou lyžičkou vločiek, na desiatu som mala hrsť orieškov a banán prišiel na olovrant.