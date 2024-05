OUTFIT CHECK z bratislavských ulíc: ponožky z Tesca či okuliare Hermès. Mladí Slováci milujú sekáče a neznášajú tieto trendy

Okrem toho sme sa respondentov pýtali, aký trend by ľudia v roku 2024 nemali už nosiť a či si retušujú fotky na Instagram.

S príchodom teplého počasia vidíme v uliciach čoraz nápaditejšie a kreatívnejšie outfity, a preto sme sa vybrali mapovať módu mladých Slovákov. Väčšina našich respondentov nedala dopustiť na svoje „sekáčové poklady“, ale našli sme aj doplnky prestížnejších značiek, ako napríklad Hermès, Valentino, DKNY alebo Aldo.

V ankete sme tiež zistili, že mladí ľudia v roku 2024 už nestrpia skinny jeans alebo balerínky. Aký máš názor na to ty? S ktorým trendom by sme sa mali definitívne rozlúčiť?

Otázky, ktoré sme kládli respondentom

Čo máš na sebe a koľko to stálo?

Kde najradšej nakupuješ?

Aký trend by podľa teba ľudia v roku 2024 nemali už nosiť?

Upravuješ si fotky predtým, než ich dáš na Instagram?

Do ulíc Bratislavy sme sa vybrali s novým Samsung Galaxy S24 Ultra, aby sme otestovali nielen schopnosti fotoaparátu, ale aj jeho nové Galaxy AI funkcie, ktoré využívajú umelú inteligenciu.

Funkcie Galaxy AI môžeš využívať na všetkých modeloch zo série Galaxy S24. Vďaka Galaxy AI môžeš napríklad do vyhotovených fotiek pridávať objekty vytvorené generatívnou umelou inteligenciou. Na fotkách môžeš tiež premiestniť nevhodne pózujúceho príbuzného alebo vymazať bývalého frajera. Galaxy AI potom automaticky vyplní pozadie. Umelá inteligencia zároveň dokáže narovnať krivý záber alebo navrhnúť optimálne úpravy fotky.

Všetky fotky v priložených galériách sme vyhotovili so Samsung Galaxy S24 Ultra. Čo hovoríš na ich kvalitu?

Čo máš na sebe a koľko to stálo?Mám na sebe tenisky Nike, stáli asi 180 eur. Rifle mám zo Zary, tie boli približne za 40 eur a bundu mám z Bershky. Sama som si ju odstrihla a stála tak 30 eur. „Bodyčko“ mám zo Zary za 10 eur a kabelku tiež, tá bola za 30 eur.

Kde najradšej nakupuješ?

V Zare.

Aký trend by podľa teba ľudia v roku 2024 nemali už nosiť?

Nepáčia sa mi trojštvrťové rifle, také, čo sa teraz začali nosiť. Balerínky sú tiež strašné.

Upravuješ si fotky predtým, než ich dáš na Instagram?

Sem-tam áno. Väčšinou si upravujem tvár – zmenšujem si nos, pretože si myslím, že ho mám veľký. Väčšinou aj farby, aby boli živšie.

Čo máš na sebe a koľko to stálo?

Košeľu a tričko mám zo sekáčov. Košeľu som kúpil za 5 eur na juhu Španielska a nohavice mám odtiaľto, z toho sekáča na námestí, The Vintage Shop. Neboli drahšie ako košeľa, stáli asi 4 eurá. Túto ľadvinku už mám nejaký čas, stála asi 10 – 15 eur a je z H&M. Batoh mám tiež z H&M, vyšiel ma na 9 eur v zľave. Topánky mohli stáť maximálne 30 alebo 40 eur.

Aký trend by podľa teba ľudia v roku 2024 nemali už nosiť?

Na pláži možno mankini, ako nosil Borat. Asi mi nevadí nič, čo ľudia nosia. Neprekvapia ma ani ponožky v sandáloch. Možno kombinácia priveľa farieb v outfite – napríklad žltej, oranžovej a ružovej. Viem, že to niektorí majú radi, ale nie je to pre mňa.

Upravuješ si fotky predtým, než ich dáš na Instagram?

Nie, ani neviem ako.

Čo máš na sebe a koľko to stálo?

Mám na sebe set z New Yorkeru, ktorý stál asi 40 eur. Biele tenisky Air Force, tie boli tuším za 100 eur. Kabelka je Valentino, neviem cenu, bol to darček, ale tak asi okolo 150 eur. Neviem. Okuliare sú Hermès, tiež to bol darček, a to si nechcem ani tipnúť, čo stáli. 200 eur, 300 eur, možno menej?

Kde najradšej nakupuješ?

Nechodím do obchodov, nič tam podľa mňa nemajú. Najviac nakupujem online, objednávam zo Shein.

Aký trend by podľa teba ľudia v roku 2024 nemali už nosiť?

Chlapci by mali zahodiť biele skinny jeans.

Upravuješ si fotky predtým, než ich dáš na Instagram?

Nie, ja som zástanca „be real“. Väčšinou natáčam a fotím make-up, tak len tam pridávam farby.

Čo máš na sebe a koľko to stálo?

Žltý top je zo Zary a mohol stáť asi 10 eur, biely je z Hollisteru a ten bol tak za 20 eur. Kabelka DKNY mohla stáť maximálne 30 alebo 40 eur a kupovala som ju v Eurovei v takom obchode, kde sú thriftované veci. Nohavice sú tiež zo Zary za 15 eur a tenisky boli zľavnené na 50 eur.

Kde najradšej nakupuješ?

Najradšej mám Zaru.

Aký trend by podľa teba ľudia v roku 2024 nemali už nosiť?

Voľakedy baby nosievali voľné nohavice z takej „šušťákovej“ látky, zvykli v tom tancovať. To už by som nenosila.

Upravuješ si fotky predtým, než ich dáš na Instagram?

Retušujem si iba farby, tvár vôbec.

Čo máš na sebe a koľko to stálo?

Mám na sebe tenisky New Balance, stáli asi 120 eur. Rifle sú Zary za 30 až 40 eur, tričko je tiež odtiaľ a bolo za 20 eur. Kabelku mám Aldo, ale bol to darček, takže neviem, koľko stála, a ceny si v tomto prípade zásadne nekontrolujem. Sako ani neviem, možno je z Pull & Bear a mohlo stáť maximálne 40 eur. Okuliare sú Ray Ban za 145 eur.

Nás zaujímalo, na koľko ťa môže vyjsť kabelka Aldo. Na preverenie cenovky sme využili Galaxy AI funkciu, ktorú majú telefóny Samsung série Galaxy S24 – intuitívny systém Circle to search od Googlu založený na gestách. Stačí dlho podržať domovské tlačidlo a na displeji môžeš čokoľvek zakrúžkovať, zvýrazniť, pripísať poznámku alebo kdekoľvek kliknúť. Galaxy AI ti následne poskytne užitočné a cielené výsledky vyhľadávania. Ako to vyzerá v praxi, si môžeš pozrieť vo videu nižšie.

Kde najradšej nakupuješ?

Asi v Zare.

Aký trend by podľa teba ľudia v roku 2024 nemali už nosiť?

Skinny jeans.

Upravuješ si fotky predtým, než ich dáš na Instagram?

Vôbec, ani len svetlo.

Čo máš na sebe a koľko to stálo?

Košeľa je zo sekáča za 2 eurá, značku nepoznám. Značku nohavíc tiež neviem a navyše som ich dostal, takže boli zadarmo. Ponožky sú asi z Tesca, tak za 5 eur. Mám na sebe ešte topánky Dr. Martens, tie nízke, neviem, ako sa volajú, a stáli 120 eur. Taška je z Artform, úprimne neviem, koľko stála, asi 15 eur, možno menej.

Aj Viliamovi sme s hľadaním konkrétneho modelu topánok pomohli s vyhľadávaním Circle to search od Googlu. Výsledok si môžeš pozrieť vo videu nižšie.

Kde najradšej nakupuješ?

Najradšej mám sekáče, väčšinou chodím do Textile Housu na Kamennom námestí.

Aký trend by podľa teba ľudia v roku 2024 nemali už nosiť?

Skinny jeans sú strašné.

Upravuješ si fotky predtým, než ich dáš na Instagram?Seba nefotím, ale študujem fotku, takže jasné, upravujem.

Čo máš na sebe a koľko to stálo?

Mám na sebe košeľu zo sekáča asi za 3 eurá, krátke nohavice tiež sekáč, za 5 eur a taška rovnako. Topánky Osiris stáli zo 160 eur. Čiapku mám od kamaráta, čiže zadarmo.

Kde najradšej nakupuješ?

V sekáči, najradšej mám v Humanu v Púchove.

Aký trend by podľa teba ľudia v roku 2024 nemali už nosiť?

Sandále v ponožkách.

Upravuješ si fotky predtým, než ich dáš na Instagram?

Vôbec.

Čo máš na sebe a koľko to stálo?

Nohavice z Bershky, ale sú po bratovi, takže je to ekologické. Bunda je zo sekáča z Anglicka asi do 5 eur a tričko mám od kamarátky, takže zadarmo. Opasok mám veľmi dlho. Topánky sú Converse za 70 eur a ľadvinka je darček od maminy, mohla stáť 15 eur. Mám ešte analóg Canon, čo bol tiež darček.

Kde najradšej nakupuješ?

V sekáči, najradšej mám The Vintage Shop a Genesis. Väčšinou si však veci šijem sama.

Aký trend by podľa teba ľudia v roku 2024 nemali už nosiť?

Ja mám taký názor, že nič nie je out, keď to vieš nosiť a máš na to charakter. Hneď prvé mi napadli skinny jeans, ktoré nie sú in. Aj tie sa však dajú „nastajlovať“, a keď ich vieš „predať“ a máš štýl, tak sa dajú vynosiť. Som veľmi otvorená všetkému.

Upravuješ si fotky predtým, než ich dáš na Instagram?

Upravujem si len farby a kontrast, nikdy svoje telo a tvár.

Vo videu nižšie si môžeš pozrieť všetky vymakané funkcie Galaxy AI, ktoré sme so Samsung Galaxy S24 Ultra testovali v našom outfit checku.

Používanie funkcie Circle to search od Googlu vyžaduje kompatibilné zariadenia a pripojenie na internet. Funguje v rámci kompatibilných aplikácii a rozhrania. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od vizuálnej zhody a slúžia len na ilustračné účely. Google a Android sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.