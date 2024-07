SKINCARE SLOVNÍK: Vieš, čo si dávaš na tvár? Vitamín C či kofeín majú viac účinkov na tvoju pleť, než si myslíš

S t├Żmito ingredienciami si vybuduje┼í dokonal├║ skincare rutinu.

Kozmetick├ę produkty maj├║ v sebe zlo┼żky s n├ízvami, ktor├ę mo┼żno ani nevie┼í vyslovi┼ą. Niektor├ę z nich s├║ ur─Źen├ę na to, aby rie┼íili konkr├ętne probl├ęmy poko┼żky. Av┼íak vie┼í skuto─Źne, ─Źo si d├íva┼í na tv├ír a ak├ę ├║─Źinky maj├║ jednotliv├ę ingrediencie? Ak nie, pom├┤┼żeme ti zorientova┼ą sa v tom, ako vybra┼ą ten spr├ívny produkt pre┬átvoju ple┼ą a ak├║ ┼ípecifick├║ rolu maj├║ zlo┼żky, ktor├ę sa be┼żne pou┼ż├şvaj├║ v kozmetike.

Niac├şnamid

­čĺć­čĆ╗ÔÇŹÔÖÇ´ŞĆ Ide├ílna zlo┼żka pre ple┼ą: norm├ílnu, zmie┼ían├║, citliv├║, such├║, mastn├║

ÔťĘ ├Ü─Źinok: hydrat├ícia poko┼żky, zmier┼łovanie pigmentov├Żch ┼íkv┼Ľn a vr├ísok

ԜǴŞĆ­čîÖ Pou┼żitie: de┼ł, noc

Niac├şnamid m├┤┼że┼í pozna┼ą aj pod in├Żmi n├ízvami ÔÇô vitam├şn B3 ─Źi nikot├şnamid. Jedno je v┼íak┬áist├ę, t├║to multifunk─Źn├║ ingredienciu si tvoja ple┼ą zamiluje. Niac├şnamid je nielen ├║─Źinn├í zlo┼żka na akn├ę, ekz├ęm, vr├ísky a zosvet─żovanie pigmentov├Żch ┼íkv┼Ľn, ale z├írove┼ł┬áaj skvel├Żm pomocn├şkom na hydrat├íciu poko┼żky. Okrem in├ęho, niac├şnamid je skvel├Ż na za─Źervenan├ę miesta a pom├íha budova┼ą ceramid, ktor├Ż udr┼żiava zdrav├║ poko┼żku.

Svojej pleti m├┤┼że┼í dopria┼ą hydrata─Źno-rozjas┼łuj├║cu bombu v podobe textilnej masky┬áHYALURON od Astridu, ktor├í obsahuje kyselinu hyalur├│nov├║ a 1 % koncentr├íciu niac├şnamidu.

Vitam├şn C

­čĺć­čĆ╗ÔÇŹÔÖÇ´ŞĆ Ide├ílna zlo┼żka pre ple┼ą: norm├ílnu, zmie┼ían├║, citliv├║, such├║, mastn├║

ÔťĘ ├Ü─Źinok: zosvetlenie pigmentov├Żch ┼íkv┼Ľn a jaziev

ԜǴŞĆ­čîÖ Pou┼żitie: de┼ł, noc

To, ┼że vitam├şn C je siln├Ż antioxidant d├┤le┼żit├Ż pre tvoje zdravie, ktor├Ż n├íjde┼í v citrusoch ─Źi ┼í├şpkach, isto vie┼í. No tento vitam├şn je aj ob─ż├║benou zlo┼żkou v kozmetike, najm├Ą pre jeho schopnosti redukova┼ą tmav├ę pigmentov├ę ┼íkvrny a vr├ísky. Okrem in├ęho, vitam├şn C je protiz├ípalov├Ż a dok├í┼że kontrolova┼ą produkciu ko┼żn├ęho mazu.

Pravideln├ę pou┼ż├şvanie pr├şpravku s vitam├şnom C v priebehu┬ánajmenej 3 mesiacov ti vie zlep┼íi┼ą vzh─żad vr├ísok na tv├íri, krku a celkov├║ ┼ítrukt├║ru poko┼żky. T├║to zlo┼żku n├íjde┼í v kr├ęmoch, s├ęrach (napr├şklad Astrid Vitam├şn C ple┼ąov├ę s├ęrum) a dokonca aj v produktoch na ─Źistenie tv├íre. Pokia─ż chce┼í zahrn├║┼ą vitam├şn C do svojej rutiny, odpor├║─Źame n├íjs┼ą produkty s 10 a┼ż 20 % koncentr├íciou.

Zdroj: Unsplash/Apostolos Vamvouras

Kyselina hyalurónová

­čĺć­čĆ╗ÔÇŹÔÖÇ´ŞĆ Ide├ílna zlo┼żka pre ple┼ą: norm├ílnu, zmie┼ían├║, citliv├║, such├║, mastn├║

ÔťĘ ├Ü─Źinok: hydrat├ícia poko┼żky

ԜǴŞĆ­čîÖ Pou┼żitie: de┼ł, noc

O kyseline hyalur├│novej sa hovor├ş ako o molekule, ktor├í pom├íha zni┼żova┼ą zn├ímky starnutia. Nach├ídza sa prirodzene v ─żudskom tele, no so st├║paj├║cim vekom jej produkcia kles├í, ─Źo znamen├í strata objemu a hydrat├ície poko┼żky. Inak povedan├ę, jej nedostatok je jeden z faktorov, ktor├Ż ti sp├┤sobuje vr├ísky.

─îi┼że ak m├í┼í probl├ęmy so suchou ple┼ąou alebo s vr├ískami, produkty s kyselinou hyalur├│novou by rozhodne nemali ch├Żba┼ą v tvojej skincare rutine. V├Żhody tejto kyseliny s├║, ┼że je vhodn├í aj na┬ácitliv├║ ple┼ą, nesp├┤sobuje alergick├ę reakcie a jej povrchov├ę pou┼żitie je bezpe─Źn├ę aj pre tehotn├ę ┼żeny.

Pokia─ż h─żad├í┼í top hydrata─Źn├Ż kr├ęm, ─Źesk├í zna─Źka kozmetiky Astrid predstavila novinku ÔÇô┬áHYDRO XÔłÖCELL Hydrata─Źn├Ż g├ęl kr├ęm. Tento g├ęlov├Ż kr├ęm obsahuje kyselinu hyalur├│nov├║, a tak dod├í tvojej pleti poriadnu d├ívku hydrat├ície. M├í ─żahk├║ g├ęlov├║ recept├║ru s a┼ż 96 % zlo┼żkami pr├şrodn├ęho p├┤vodu. Okrem in├ęho obsahuje aj 100 % pr├şrodn├║ bunkov├║ vodu zo spiruliny ─Źi fytoceramidy (o nich si povieme ni┼ż┼íie).

Zdroj: Astrid

Kyselina salicylová

­čĺć­čĆ╗ÔÇŹÔÖÇ´ŞĆ Ide├ílna zlo┼żka pre ple┼ą: norm├ílnu, zmie┼ían├║, mastn├║

ÔťĘ ├Ü─Źinok: regul├ícia mastnoty a akn├ę

ԜǴŞĆ­čîÖ Pou┼żitie: noc





Pri kyselin├ích e┼íte ostaneme. Vie┼í o tom, ┼że kyselina salicylov├í sa pou┼ż├şva na problematick├║ ple┼ą viac ako 2000 rokov? V prvom storo─Ź├ş n├í┼ího letopo─Źtu pou┼ż├şval Pl├şnius v┼Ľbov├║ k├┤ru (zdroj kyseliny salicylovej) na o┼íetrenie mozo─żov a kur├şch ├┤k. Teraz sa z├şskava prirodzene z rastl├şn alebo vyr├íba synteticky v laborat├│ri├ích.

Tento typ kyseliny bude tvojou go-to zlo┼żkou v boji proti vyr├í┼żkam a ─Źiernym bodk├ím. T├Żm, ┼że je antibakteri├ílna, odpor├║─Źa sa najm├Ą na mastn├║ ple┼ą s n├íklonnos┼ąou k akn├ę. Okrem in├ęho funguje aj ako exfoliant, ─Źi┼że uvo─ż┼łuje upchat├ę p├│ry, napom├íha k zmierneniu hyperpigment├ície, vr├ísok a vytv├íraniu nov├Żch ko┼żn├Żch buniek.

T├Żm, ┼że kyselina salicylov├í sa zbav├ş starej odumretej ko┼że, tvoja poko┼żka je viac citlivej┼íia. Preto odpor├║─Źame zahrn├║┼ą produkty s touto kyselinou do ve─Źernej skincare rutiny.

Kyselina salicylov├í je ├║─Źinn├í zbra┼ł na prebyto─Źn├║ mastnotu, ktor├í vie sp├┤sobova┼ą zanesen├ę p├│ry a vyr├í┼żky. Zdroj: Wikimedia Commons/Dr. Thomas Brinkmeier

Peptidy

­čĺć­čĆ╗ÔÇŹÔÖÇ´ŞĆ Ide├ílna zlo┼żka pre ple┼ą: norm├ílnu, zmie┼ían├║, citliv├║, such├║, mastn├║

ÔťĘ ├Ü─Źinok: tvorba kolag├ęnu

ԜǴŞĆ­čîÖ Pou┼żitie: de┼ł, noc

─Äal┼íou anti-age zbra┼łou s├║ peptidy, ktor├ę sa podobne ako kyselina hyalur├│nov├í nach├ídzaj├║ prirodzene v ─żudskom tele. Tieto kr├ítke re┼ąazce aminokysel├şn napom├íhaj├║ k tvorbe kolag├ęnu, ktor├Ż so zvy┼íuj├║cim sa vekom postupne str├íca┼í. No peptidy hraj├║ ve─żk├║ rolu aj v boji proti vyr├í┼żkam, v┬áposil┼łovan├ş ko┼żnej bari├ęry ─Źi zjednocovan├ş t├│nu poko┼żky.

Najlep┼íia formul├ícia, ako dosta┼ą peptidy do svojej poko┼żky, je s├ęrum alebo kr├ęm, preto┼że zostan├║ na tvojej poko┼żke dlh┼íie. Peptidy skvelo funguj├║ aj s in├Żmi zlo┼żkami, napr├şklad s vitam├şnom C, kyselinou hyalur├│novou ─Źi niac├şnamidom. No pokia─ż bude┼í peptidy aplikova┼ą s AHA kyselinou, ich ├║─Źinnos┼ą sa zni┼żuje.

Kofe├şn

­čĺć­čĆ╗ÔÇŹÔÖÇ´ŞĆ Ide├ílna zlo┼żka pre ple┼ą: norm├ílnu, zmie┼ían├║, citliv├║, such├║, mastn├║

ÔťĘ ├Ü─Źinok: zmier┼łovanie opuchov a tmav├Żch ┼íkv┼Ľn

ԜǴŞĆ­čîÖ Pou┼żitie: de┼ł, noc

Niektor├ş ─żudia ani neza─Źn├║ svoje r├íno bez k├ívy. Ak patr├ş┼í medzi nich, tak isto vie┼í, ┼że pr├íve kofe├şn v k├íve ti pom├íha druh├Żkr├ít sa zobudi┼ą. No tento stimulant sa pou┼ż├şva aj v kozmetike a m├í ove─ża viac ├║─Źinkov, ne┼ż si mysl├ş┼í. T├Żm, ┼że je kofe├şn antioxidant, jeho povrchov├ę pou┼żitie m├í priazniv├ę ├║─Źinky na zmiernenie starnutia a po┼íkodenie poko┼żky vo─żn├Żmi radik├ílmi (ako UV ┼żiarenie ─Źi smog). Okrem in├ęho, kofe├şn tie┼ż zni┼żuje riziko nemelan├│movej rakoviny ko┼że.

Zle sa ti spalo minul├║ noc, a preto vyzer├í┼í ako panda? ├Ü─Źinky kofe├şnu pom├íhaj├║ s mikrocirkul├íciou, ktor├í s┼ąahuje krvn├ę cievy a vie do─Źasne zn├ş┼żi┼ą tmav├ę zafarbenie poko┼żky. T├║to zlo┼żku obsahuje napr├şklad o─Źn├Ż g├ęlov├Ż kr├ęm Astrid HYDRO XÔłÖCELL, ktor├Ż ti zredukuje opuchy a tmav├ę kruhy pod o─Źami.

Retinoidy (retinol a retinal)

­čĺć­čĆ╗ÔÇŹÔÖÇ´ŞĆ Ide├ílna zlo┼żka pre ple┼ą: norm├ílnu, zmie┼ían├║, mastn├║

ÔťĘ ├Ü─Źinok: zmiernen├ę vr├ísky a akn├ę

ԜǴŞĆ­čîÖ Pou┼żitie: noc

Retinoidy s├║ hor├║cou t├ęmou v kruhu skincare entuziastov, najm├Ą retinol a retinal. Je to preto, lebo s├║ k─ż├║─Źov├Żm prvkom v boji proti starnutiu poko┼żky. Retinoidy, inak povedan├ę aj formy vitam├şnu A, boli p├┤vodne pou┼ż├şvan├ę na lie─Źenie akn├ę, ale vedci zistili, ┼że pom├íhaj├║ odstra┼łova┼ą pigmentov├ę ┼íkvrny a zr├Żch─żuj├║ obnovu kolag├ęnu v pleti (─Ćakujeme, doktor Albert Kligman).

Ako vlastne na tvojej pleti funguj├║? Retinoidy pom├íhaj├║ tvojej ko┼żi zbavi┼ą sa star├Żch buniek a tvori┼ą nov├ę, ─Źo zlep┼íuje celkov├║ ┼ítrukt├║ru pleti. Av┼íak pri pou┼ż├şvan├ş retinoidov treba ma┼ą trpezlivos┼ą, po┼żadovan├ę v├Żsledky si v┼íimne┼í po 6 a┼ż 12 mesiacoch pravideln├ęho pou┼ż├şvania.┬á

Retinoidy si aplikuj iba ve─Źer. Pokia─ż zahrnie┼í t├║to zlo┼żku do svojej rutiny, nezab├║daj po─Źas d┼ła nosi┼ą kr├ęm s SPF 50 a viac.

 Ceramidy

­čĺć­čĆ╗ÔÇŹÔÖÇ´ŞĆ Ide├ílna zlo┼żka pre ple┼ą: norm├ílnu, zmie┼ían├║, citliv├║, such├║, mastn├║

ÔťĘ ├Ü─Źinok: posilnenie ko┼żnej bari├ęry

ԜǴŞĆ­čîÖ Pou┼żitie: de┼ł, noc

Vy┼í┼íie sme spom├şnali, ┼że niac├şnamid pom├íha budova┼ą ceramidy. No ceramidy sa takisto pou┼ż├şvaj├║ v kozmetick├Żch produktoch ako samostatn├í ingrediencia. Ceramidy s├║ takzvan├ę epiderm├ílne lipidy, ─Źo znamen├í, ┼że s├║ nevyhnutn├ę na udr┼żiavanie ochrannej bari├ęry a elasticity ko┼że. Ak m├í┼í tejto l├ítky nedostatok, tvoja poko┼żka je such┼íia a ─żahko sa podr├í┼żdi.

Ceramidy nem├íme v sebe len my ─żudia. Fytoceramidy s├║ ceramidy rastlinn├ęho p├┤vodu. Z├şskavaj├║ sa napr├şklad z ry┼że,┬áp┼íenice ─Źi morskej ┼ípongie. Fytoceramidy napr├şklad obsahuje aj nov├Ż produktov├Ż rad Astrid HYDRO XÔłÖCELL. Ak ch├Żba v tvojej skincare rutine s├ęrum,┬áHYDRO XÔłÖCELL Hydrata─Źn├ę super s├ęrum bude pre teba tip-top.