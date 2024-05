Mýty o strese: Pomôže ti poldeci na uvoľnenie či čokoláda na lepšiu náladu?

V článku si prečítaš užitočné rady a odporúčania odborníčky. Prezradí ti, ktoré potraviny ti so stresom zrejme nepomôžu a akou obľúbenou sladkosťou si zlepšíš náladu.

„Stres a jeho zvládanie veľmi úzko súvisí so životným štýlom. Jeho prejavy môžeme zmierniť

a, naopak, výrazne zhoršiť, ak pridáme nesprávne potraviny, málo pohybu a spánku.

Všeobecne platí, že ľudia, ktorí sa stravujú zdravo a vyvážene, majú dostatok pohybu

a spánku, zvládajú stres oveľa lepšie,“ hovorí výživová poradkyňa.

Tentoraz sme sa rozhodli pozrieť na to, ktoré potraviny ti účinne pomôžu zredukovať stres, na čo by si si mal dať pozor a ktorým veciam by si sa mal radšej vyhnúť. O svoje vedomosti sa podelila aj výživová poradkyňa Zuzana Líšková.

V tomto článku si prečítaš: Aké účinky má podľa odborníčky čokoláda.

Ktorý druh ovocia ti môže pomôcť so stresom.

Ktoré ryby pomáhajú regulovať stresový hormón kortizol.

Prečo malé množstvo alkoholu nemusí uškodiť, ale väčšie áno.

Čo spôsobuje kofeín a čo radí výživová poradkyňa.

Zlepšujú náladu a zmierňujú stres

Aj ty si zvykol v škole pred testom tlačiť do hlavy kúsky čokolády? Rodičia nám zvykli hovoriť, že je dobrá na stres, tak sme v dobrej nádeji zjedli aj dve balenia. Rozhodli sme sa teda overiť, či má skutočne tie svoje povestné antistresové účinky alebo išlo v našich školských časoch iba o placebo.

Podľa stránky Health môžu výrobky z kakaa pomôcť so zmiernením stresu a zlepšujú tiež náladu. Štúdia z roku 2020 ukázala, že horká a dokonca aj mliečna čokoláda môže mať krátkodobý efekt na zlepšenie nálady. Takisto táto pochutina zmierňuje príznaky úzkosti a depresie. Čo si myslí odborníčka?