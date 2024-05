Zaži wellness, špičkové gastro a open-air párty v Stredozemnom mori. Slováci opäť organizujú luxusnú dovolenku na lodi

Jedna z najväčších výletných lodí na svete vypláva už o mesiac.

Predstav si scenár: cez deň sa prechádzaš uličkami Marseille, potom so svojimi kamošmi pri západe slnka tancuješ na tie najlepšie elektronické tracky s drinkom v ruke a večer zakončíte v jacuzzi. Znie to podľa teba, ako ideálna dovolenka pre mladých?

Aldea Sea Experience organizuje výletné plavby po Stredozemnom mori a aj tento rok sa môžeš tešiť na párty loď, kde so svojou partiou zažiješ 3 alebo 7 nezabudnuteľných nocí zábavy. Čakajú ťa prehliadky prímorských miest, open-air a indoor párty, gastronomické večere, zaslúžený relax vo wellness a spoznávanie skvelých ľudí. Poponáhľaj sa, pretože loď vypláva už v máji a zostáva len niekoľko voľných kajút. Navyše, teraz máš možnosť využiť výhodnú akciu v podobe last minute ponuky.

Minulý rok sa nám podarilo zažiť takúto dovolenku na lodi priamo na vlastnej koži. Strávili sme 4 dni plných tanca, chutných jedál, drinkov a navštívili sme populárne turistické miesta Ríma či Barcelony. Viac o našej skúsenosti sa dozvieš v tomto článku

Zdroj: Aldea Sea Experience, Refresher/Jana Chovancová

More, žúrky do rána a spoznávanie miest

Tvojim párty sídlom bude Costa Toscana, čo je jedna z najväčších výletných lodí na svete. Na jej palube ťa čakajú 4 bazény, 19 barov, 11 reštaurácií, aquapark, lanové centrum, bežecká trať, posilňovne, SPA, divadlo, kasíno, minigolf.

Nebude chýbať ani gastronomické nebo. V cene plavby máš zahrnutú plnú penziu v bufetoch a v reštauráciach a ak si dokúpiš nápojový balíček, môžeš sa tešiť na pravú all inclusive dovolenku. Počas večere si vychutnáš 4-chodové menu, ktoré odráža sezónne a lokálne chute a je zostavené v spolupráci s Michelin star kuchármi. Toto menu sa bude každý večer obmieňať. Počas raňajok, obeda a večere máš rozlievané nápoje, ako kávu, čaj a vodu zadarmo.

Na palube nájdeš aj iné reštaurácie. Za poplatok si užiješ kuchyňu z ázijskej reštaurácie Teppianaky, Sushino, typickú talianskú pizzeriu alebo Street Food.

Zdroj: Refresher/Jana Chovancová

No a samozrejme, aká by to bola párty loď bez špičkových slovenských DJ-ov? O tú správnu sunset open-air a klubovú párty sa postarajú DJ EKG, Denes Toth, Dominik Gehringer, Mvtthew, TYSKER a MakePeace.

Dokonalý chill si užiješ vo svojej kajute, ktorá má všetko, čo by pohodlné ubytovanie malo mať (i keď vďaka nadupanému programu sa v nej dlho nezdržíš). Môžeš si vybrať z troch typov kajút – bez balkóna a okien, s oknom alebo s balkónom. V každej nájdeš manželskú posteľ, trezor, TV, kúpeľňu so sprchovým kútom, WC, toaletný stolík so zrkadlom a fénom, uteráky, mydlo a plážové osušky. V prípade 3 a 4 lôžkových kajút je v kajute prístelka (rozkladacia posteľ) alebo kolíska (na vyžiadanie).

Kajuta s balkónom. Zdroj: Aldea sea experience

No a počas tohto všetkého, sa plavíš po Stredozemnom mori so zastávkami v Taliansku, Francúzsku a Španielsku. Program záleží podľa toho, či bude tvoja luxusná dovolenka na lodi trvať 3 noci alebo 7.

Ak chceš ísť na 3 noci, navštíviš Rím, Savonu, Marseille, Barcelonu, zažiješ 3-krát open air párty a 1-krát indoor párty. Pokiaľ si zvolíš 7 nocí, tvoja plavba pokračuje na Ibizu, Palermo a vytancuješ sa až 7-krát na akcii pod holým nebom a 2-krát na indoor párty.

Na loď sa nastupuje v Ríme. Letenky do týchto miest nemáš v cene dovolenky, a preto je dobré si ich vybaviť v predstihu. To isté platí, keď pôjdeš naspäť domov. Všetky potrebné organizačné informácie nájdeš tu



Aldea Sea Experience 2024 – 3 noci

🔥 LAST MINUTE ponuka

📅 Kedy: 24. - 27.5.

⚓ Zastávky: Rím, Savona, Marseille, Barcelona

🪩 Párty: 3x open-air párty, 1x indoor klubová párty

💵 Cena kajuty za 1 osobu: 380 € - 470 €

Svoju púť začneš 24. mája v Ríme, odkiaľ o 19:00 vyrazí Costa Toscana na šíre more. Pokiaľ sem prídeš v dostatočnom predstihu, stihneš si pozrieť ikonické pamiatky hlavného mesta Talianska. Na druhý deň loď zakotví v Savone, kde si vychutnáš bohatú kultúru a poprechádzaš sa na pobreží Ligurského mora.

26. mája ťa čaká návšteva francúzskeho mesta Marseille. Ako sa spustí mostík, ocitneš sa priamo v srdci tohto nádherného mesta, v prístave Vieux-Port. Keď už tu budeš, nemôžeš vynechať zo svojho to-do listu aj katolícku katedrálu Notre-Dame de la Garde.

Zdroj: Unsplash/Elisa Schmidt

Finálnou destináciou 4-dňovej plavby loďou bude Barcelona. Ak máš vybavený let domov až navečer, stihneš si pozrieť dominanty tohto nádherného španielskeho mesta – štvrť Gothic Quarter, katedrálu Sagrada Familia alebo sochu Krištofa Kolumbusa.

Aldea Sea Experience 2024 – 7 nocí

📅 Kedy: 24. - 31.5.

⚓ Zastávky: Rím, Savona, Marseille, Barcelona, Ibiza, deň na mori, Palermo, Rím

🪩 Párty: 7 open-air párty, 2x indoor klubová párty

💵 Cena kajuty za 1 osobu: 915 € - 1 160 €

Ak sa rozhodneš pre 7-dňovú dovolenku na mori, tak ťa okrem vyššie spomenutých zastávok čaká ostrov, ktorý doslova dýcha párty životom – Ibiza. No kluby nie je to jediné, čo je na Ibize zaujímavé. Zamiluješ si prírodný park so soľnými plantážami Ses Salines či staré mesto Dalt Vita.

V tomto 7-dňovom balíčku máš aj jeden deň iba na mori, takže budeš mať čas preskúmať a ochutnať všetko, čo loď ponúka. Poprípade si dopraj zaslúžený relax vo wellnesse, saune alebo na beauty procedúrach. Na ďalší deň ťa čaká návšteva hlavného mesta Sicílie. V Palerme nebudeš vedieť čo pozrieť skôr, no určite sa prejdi po barokovom námestí Quattro Canti alebo ochutnaj miestne špeciality na trhovisku Mercato di Ballarò.

Zdroj: Unsplash/Michele Bitetto

Konečnou zastávkou je Rím, kde ťa loď vysadí o 8:30 ráno. Ak sa ti nepodarilo vidieť pamiatky Ríma prvý deň, teraz budeš mať dokonalý čas na raňajky a kávu na námestí Piazza Venezia, a potom si hodiť mincu do Fontány di Trevi.